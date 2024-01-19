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Тренер по чтению на базе искусственного интеллекта от Microsoft теперь доступен бесплатно всем владельцам учетных записей Microsoft

19, янв. 2024
Тренер по чтению на базе искусственного интеллекта от Microsoft теперь доступен бесплатно всем владельцам учетных записей Microsoft

В своем последнем стремлении использовать искусственный интеллект (ИИ) для будущего образования, Microsoft объявила, что ее инструмент «Тренер по чтению» на основе ИИ теперь доступен бесплатно любому человеку, имеющему учетную запись Microsoft.

Этот инструмент, который предлагает персонализированный и захватывающий опыт чтения, доступен в Интернете со вчерашнего дня в режиме предварительного просмотра, тогда как специальное приложение для Windows все еще ожидается. Microsoft также поделилась планами по интеграции Reading Coach с другими известными системами управления обучением, такими как Canva, что произойдет в конце весны.

Согласно заявлению Microsoft в недавнем сообщении в блоге, важность умения читать для академического процветания широко признана. У беглого читателя в четыре раза больше шансов закончить среднюю школу и получить превосходные возможности трудоустройства. Технический гигант считает, что, используя передовые технологии искусственного интеллекта, он сможет предоставить учащимся персонализированный, увлекательный и преобразующий опыт чтения.

Представленный в 2022 году Reading Coach по сути представлял собой обновленную версию Reading Progress, подключаемого модуля, разработанного для образовательной версии Microsoft Teams под названием Teams for Education. Целью плагина было помочь учителям повысить навыки чтения среди своих учеников. Вдохновением для запуска Reading Coach послужил успех Reading Progress, и этот инструмент стал частью Teams for Education и Immersive Reader, кроссплатформенного средства Microsoft для улучшения понимания языка и чтения.

Функция «Тренер по чтению» позволяет учащимся распознавать сложные слова и снабжает их инструментами, помогающими независимой, персонализированной практике. В зависимости от выбора педагога, эти средства могут включать преобразование текста в речь, словари с картинками и разбиение на слоги.

После тренировки с помощью Reading Coach преподаватели могут просмотреть работу учащихся, включая отработанные слова, использованные инструменты и количество предпринятых попыток. Они также могут поделиться этой информацией со своими учениками. Недавно Reading Coach был усовершенствован за счет добавления функции «выберите свою собственную историю», которая работает на базе службы Microsoft Azure OpenAI и позволяет учащимся использовать ИИ для формирования собственного повествовательного приключения.

Новая функция Reading Coach аналогична инструменту создания историй, генерируемому искусственным интеллектом, доступному на Amazon Echo Show. Для создания своей истории «выбери свою собственную» учащимся необходимо выбрать персонажа, обстановку, уровень чтения, а затем ИИ формирует контент на основе этого выбора и наиболее проблемных слов учащегося. Microsoft заверяет, что содержание историй тщательно проверяется и фильтруется с учетом таких аспектов, как качество, безопасность и соответствие возрасту. Затем тренер по чтению дает обратную связь по произношению, слушает, как учащийся рассказывает историю, и вручает значки, которые открывают новых персонажей и сцены по мере прогресса учащегося.

Альтернативно, учащиеся, которые не хотят создавать свою собственную историю, могут выбрать специально подобранные отрывки из ReadWorks, библиотеки ресурсов для понимания прочитанного.

Подчеркивая роль тренера по чтению, Microsoft заявила, что этот инструмент внутренне мотивирует учащихся постоянно совершенствовать свои навыки. Microsoft считает, что благодаря ответственному и безопасному использованию ИИ достижимо широкое распространение персонализированного обучения.

По мере того, как такие инструменты, как Reading Coach, становятся широко доступными, они открывают возможности для таких платформ, как AppMaster, которые стремятся предоставить каждому пользователю решения no-code. AppMaster, известный своей надежной платформой разработки No-code, позволяет пользователям создавать веб-, мобильные и серверные приложения без опыта программирования. Появление образовательных инструментов, управляемых искусственным интеллектом, является свидетельством того, что наступила эра персонализированных и ресурсоэффективных решений.

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