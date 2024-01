Le coach de lecture alimenté par l'IA de Microsoft est désormais accessible gratuitement à tous les titulaires de compte Microsoft

Dans sa dernière quête visant à exploiter l’intelligence artificielle (IA) pour l’avenir de l’éducation, Microsoft a annoncé que son outil Reading Coach basé sur l’IA est désormais librement accessible à toute personne disposant d’un compte Microsoft.

Cet outil, qui propose une expérience de pratique de lecture personnalisée et immersive, est accessible depuis hier sur le web en mode aperçu, alors qu'une application Windows dédiée est toujours attendue. Microsoft a également partagé son intention d'intégrer Reading Coach à d'autres systèmes de gestion de l'apprentissage bien connus tels que Canva, ce qui aura lieu à la fin du printemps.

Selon la déclaration de Microsoft dans un récent article de blog, l'importance de la maîtrise de la lecture pour la prospérité académique est largement reconnue. Les lecteurs qui savent lire ont quatre fois plus de chances de terminer leurs études secondaires et d’obtenir de meilleures opportunités d’emploi. En tirant parti d’une technologie d’IA de pointe, le géant de la technologie estime qu’il peut offrir aux apprenants des expériences de lecture personnalisées, engageantes et transformatrices.

Introduit en 2022, Reading Coach était essentiellement une version améliorée de Reading Progress, un plug-in conçu pour l'édition axée sur l'éducation de Microsoft Teams, nommée Teams for Education. L'objectif du plug-in était d'aider les enseignants à promouvoir les compétences en lecture de leurs élèves. L'inspiration derrière le lancement de Reading Coach est venue du succès de Reading Progress, et l'outil a été intégré à Teams for Education et Immersive Reader, l'aide multiplateforme de Microsoft pour la compréhension du langage et de la lecture.

Reading Coach fonctionne en permettant aux apprenants d'identifier les mots difficiles et en les dotant d'outils pour faciliter une pratique indépendante et personnalisée. Selon les choix de l'éducateur, ces aides peuvent inclure la synthèse vocale, des dictionnaires d'images et la coupure de syllabes.

Après la pratique grâce à Reading Coach, les éducateurs peuvent revoir le travail des apprenants, y compris les mots qui ont été pratiqués, les outils qui ont été utilisés et le nombre de tentatives effectuées. Ils peuvent également choisir de partager ces informations avec leurs étudiants. Récemment, Reading Coach a été amélioré en ajoutant une fonctionnalité « Choisissez votre propre histoire », optimisée par le service Azure OpenAI de Microsoft, permettant aux apprenants d'utiliser l'IA pour façonner leur propre aventure narrative.

La nouvelle fonctionnalité de Reading Coach est similaire à l'outil de construction d'histoires généré par l'IA disponible sur Amazon Echo Show. Pour créer leur « choisissez votre propre histoire », les apprenants doivent sélectionner un personnage, un décor, un niveau de lecture, et l'IA forme ensuite un contenu basé sur ces choix et les mots les plus problématiques de l'apprenant. Microsoft a assuré que le contenu de l'histoire est soigneusement examiné et filtré en ce qui concerne des aspects tels que la qualité, la sécurité et l'adéquation à l'âge. Reading Coach fournit ensuite des commentaires sur la prononciation, écoute l'apprenant raconter l'histoire et attribue des badges qui débloquent de nouveaux personnages et scènes avec la progression de l'apprenant.

Alternativement, les apprenants qui ne souhaitent pas construire leur propre histoire peuvent sélectionner des passages sélectionnés dans ReadWorks, une bibliothèque de ressources pour la compréhension écrite.

Soulignant le rôle du Reading Coach, Microsoft a déclaré que l'outil motive en interne les apprenants à améliorer continuellement leurs compétences. Grâce à une utilisation responsable et sûre de l’IA, Microsoft estime qu’un apprentissage personnalisé généralisé est réalisable.

À mesure que des outils comme Reading Coach deviennent largement accessibles, ils créent des opportunités pour des plateformes telles que AppMaster qui visent à apporter des solutions no-code à chaque utilisateur. Connu pour sa robuste plate-forme de développement No-code, AppMaster permet aux utilisateurs de créer des applications Web, mobiles et backend sans expertise en codage. L’essor des outils pédagogiques pilotés par l’IA témoigne du fait que l’ère des solutions personnalisées et économes en ressources est arrivée.