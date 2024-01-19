微软的人工智能阅读教练现在可供所有微软帐户持有者免费使用

为了利用人工智能 (AI) 实现教育的未来， Microsoft宣布其基于人工智能的阅读教练工具现在可供任何拥有 Microsoft 帐户的个人免费使用。

该工具提供个性化和身临其境的阅读练习体验，从昨天起就可以在网络上以预览模式访问，但仍需要专门的 Windows 应用程序。微软还分享了将 Reading Coach 与Canva等其他知名学习管理系统集成的计划，该计划将于春末进行。

根据微软在最近的一篇博客文章中的声明，阅读能力对于学术繁荣的重要性已得到广泛认可。流利的读者完成高中学业并获得优质就业机会的可能性是普通人的四倍。这家科技巨头相信，通过利用尖端的人工智能技术，它可以为学习者提供个性化、引人入胜和变革性的阅读体验。

Reading Coach 于 2022 年推出，本质上是 Reading Progress 的升级版本，Reading Progress 是专为 Microsoft Teams 教育版（名为 Teams for Education）设计的插件。该插件的目的是帮助教师提高学生的阅读能力。推出阅读教练的灵感来自于阅读进度的成功，该工具成为 Microsoft 跨平台语言和阅读理解辅助工具 Teams for Education 和 Immersive Reader 的一部分。

阅读教练的功能是让学习者识别具有挑战性的单词，并为他们配备工具来帮助他们进行独立、个性化的练习。根据教育工作者的选择，这些辅助工具可能包括文本转语音、图片词典和音节分解。

通过阅读教练进行练习后，教育工作者可以回顾学习者的作业，包括练习的单词、使用的工具以及尝试的次数。他们还可以选择与学生分享这些信息。最近，阅读教练通过添加“选择自己的故事”功能进行了增强，该功能由微软的 Azure OpenAI 服务提供支持，使学习者能够使用人工智能来塑造自己的叙事冒险。

Reading Coach 的新功能类似于 Amazon Echo Show 上提供的人工智能生成的故事构建工具。为了创建“选择你自己的故事”，学习者需要选择角色、背景、阅读水平，然后人工智能根据这些选择和学习者最有问题的单词形成内容。微软保证故事内容会在质量、安全性和年龄适宜性等方面经过彻底检查和过滤。然后，阅读教练会提供发音反馈，聆听学习者讲述故事，并奖励徽章，以随着学习者的进步解锁新角色和场景。

或者，不想构建自己的故事的学习者可以从 ReadWorks（一个用于阅读理解的资源库）中选择精选的段落。

微软强调了阅读教练的作用，表示该工具从内部激励学习者不断提高他们的技能。微软相信，通过负责任且安全地利用人工智能，可以实现广泛的个性化学习。

随着阅读教练等工具的普及，它们为AppMaster等旨在为每个用户带来no-code解决方案的平台创造了机会。 AppMaster以其强大的No-code开发平台而闻名，允许用户以零编码专业知识创建 Web、移动和后端应用程序。人工智能主导的教育工具的兴起证明了个性化、资源节约型解决方案的时代已经到来。