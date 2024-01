O treinador de leitura alimentado por IA da Microsoft agora está disponível gratuitamente para todos os titulares de contas da Microsoft

Na sua mais recente tentativa de aproveitar a inteligência artificial (IA) para o futuro da educação, Microsoft anunciou que a sua ferramenta Reading Coach baseada em IA está agora acessível gratuitamente a qualquer indivíduo com uma conta Microsoft.

Essa ferramenta, que oferece uma experiência de prática de leitura personalizada e imersiva, pode ser acessada na web desde ontem em modo de visualização, mas ainda é esperado um aplicativo dedicado para Windows. A Microsoft também compartilhou seus planos de integrar o Reading Coach com outros sistemas de gerenciamento de aprendizagem conhecidos, como Canva, o que acontecerá no final da primavera.

De acordo com a declaração da Microsoft numa publicação recente no blog, a importância da proficiência em leitura para a prosperidade académica é amplamente reconhecida. Leitores fluentes têm quatro vezes mais chances de terminar o ensino médio e garantir oportunidades de emprego superiores. Ao aproveitar a tecnologia de IA de ponta, a gigante da tecnologia acredita que pode oferecer experiências de leitura personalizadas, envolventes e transformadoras aos alunos.

Introduzido em 2022, o Reading Coach era essencialmente uma versão atualizada do Reading Progress, um plug-in projetado para a edição do Microsoft Teams voltada para a educação, chamada Teams for Education. O objetivo do plug-in era auxiliar os professores na promoção da proficiência em leitura entre seus alunos. A inspiração para o lançamento do Reading Coach veio do sucesso do Reading Progress, e a ferramenta passou a fazer parte do Teams for Education e do Immersive Reader, o auxílio multiplataforma da Microsoft para compreensão de linguagem e leitura.

O Reading Coach funciona permitindo que os alunos identifiquem palavras desafiadoras e equipando-os com ferramentas para auxiliar na prática independente e personalizada. Dependendo das escolhas do educador, esses auxílios podem incluir conversão de texto em fala, dicionários de imagens e quebra de sílabas.

Após a prática, por meio do Reading Coach, os educadores podem revisar o trabalho dos alunos, incluindo as palavras que foram praticadas, as ferramentas usadas e o número de tentativas feitas. Eles também podem optar por compartilhar essas informações com seus alunos. Recentemente, o Reading Coach foi aprimorado com a adição de um recurso “escolha sua própria história”, que é desenvolvido pelo Azure OpenAI Service da Microsoft, permitindo que os alunos usem IA para moldar sua própria aventura narrativa.

O novo recurso do Reading Coach é semelhante à ferramenta de construção de histórias gerada por IA disponível no Amazon Echo Show. Para criar sua “escolha sua própria história”, os alunos precisam selecionar um personagem, cenário, nível de leitura, e a IA então forma o conteúdo com base nessas escolhas e nas palavras mais problemáticas do aluno. A Microsoft garantiu que o conteúdo da história seja minuciosamente examinado e filtrado em relação a aspectos como qualidade, segurança e adequação à idade. O Reading Coach fornece feedback sobre a pronúncia, ouve o aluno contar a história e concede distintivos que desbloqueiam novos personagens e cenas com o progresso do aluno.

Alternativamente, os alunos que não desejam construir sua própria história podem selecionar passagens selecionadas da ReadWorks, uma biblioteca de recursos para compreensão de leitura.

Destacando o papel do Reading Coach, a Microsoft afirmou que a ferramenta motiva internamente os alunos a melhorar continuamente suas habilidades. Com a utilização responsável e segura da IA, a Microsoft acredita que é possível alcançar uma aprendizagem personalizada generalizada.

À medida que ferramentas como o Reading Coach se tornam amplamente acessíveis, elas criam oportunidades para plataformas como o AppMaster, que visam trazer soluções no-code para todos os usuários. Conhecido por sua robusta plataforma de desenvolvimento No-code, AppMaster permite que os usuários criem aplicativos web, móveis e back-end sem nenhum conhecimento de codificação. A ascensão de ferramentas educacionais baseadas em IA é uma prova de que a era das soluções personalizadas e eficientes em termos de recursos chegou.