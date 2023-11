Kong Hizmetlerini Genişletiyor: Yönetilen API Ağ Geçidi Platformunu Tanıttı ve Kong Insomnia 8.0'ı Tanıttı

İleriye dönük API firması Kong, Kong Ağ Geçitlerini çalıştırmayı amaçlayan ve böylece geliştiricileri altyapı endişelerinden kurtaran kolaylaştırıcı bir yönetilen hizmeti tanıttı. Bu son yenilik olan Özel Bulut Ağ Geçitleri, markanın amiral gemisi API yönetim platformu olan Kong Konnect'in bir alt kümesidir.

CTO ve Kong'un kurucu ortağı Marco Palladino şunları söyledi: 'Kong'daki misyonumuz, her işletmeyi API öncelikli bir kuruluşa geçiş yapma konusunda güçlendirmektir. Bu, pazara çıkış süresini hızlandırır, müşterilerimize birinci sınıf hizmet ve ürünler sunarken yeni iş sepetlerinin ortaya çıkmasını teşvik eder. Özel Bulut Ağ Geçitleri ile işletmeler ve inşaatçılar, dünya çapında en yaygın şekilde benimsenen API ağ geçidi olan Kong Gateway'in yeteneklerinden zahmetsizce yararlanabilirler. Her iki dünyanın da en iyisi olan bu çözüm, sunucusuz kullanım benzeri kullanımı birleştirerek kusursuz kullanım sunarken, aynı zamanda her zaman optimum performansı ve minimum gecikmeyi garanti eden kararlı bir çoklu bulut ve çoklu bölge yapısı üzerinde çalışır. Bu aslında güncel bir API altyapısının dağıtımına yönelik en basit yaklaşımdır.'

Kong, yeni hizmetin sunucuları kurma, yapılandırma veya yönetme ihtiyacını ortadan kaldırdığını doğruluyor. Trafik gereksinimleri doğrultusunda ölçek büyütme veya küçültme özelliği ile donatılmıştır. Dahası, temel altyapı her müşteriye ayrılmıştır ve kaynak paylaşımı endişelerini ortadan kaldırır.

Bu hizmet paketi iki operasyonel olasılığa sahiptir. Kullanıcılar, Kong'un altyapıyı ölçeğe uygun şekilde ayarlamak için dümeni aldığı Otopilot modunu tercih edebilir. Alternatif olarak, Özel modda müşteriler, örneklerinin büyüklüğünü belirleme serbestliğine sahip olur ve bu da daha fazla kontrol ve öngörülebilirlik sağlar.

Kong, eş zamanlı olarak güçlü bir API geliştirme aracı olan Kong Insomnia 8.0'ın lansmanını da müşterilerini oldukça memnun edecek şekilde duyurdu.

Bu araca en son eklenen Insomnia AI, testler oluşturmak için üretken yapay zekayı kullanıyor. Kong, bu yapay zeka özelliğiyle geliştirici üretkenliğinin %30'a kadar artabileceğini savunuyor.

Sunulan diğer yeni özellikler arasında kaynaklar üzerinde gerçek zamanlı işbirliği yeteneği, Kurumsal Tek Oturum Açma ve Rol Tabanlı Erişim Denetimi desteği ve Sunucu Tarafından Gönderilen Olaylar API protokolü desteği yer alıyor.

Palladino'nun sözleriyle, 'Kong Insomnia 8.0'da Insomnia AI'nın kullanıma sunulması, API geliştirme araçları manzarasında kayda değer bir değişime işaret ediyor. Bu sürüm, geliştiricilerin görevlerini kolaylaştırmaya yönelik teklifimizi kesinlikle geliştirerek ekiplerin API'leri tasarlamasını, test etmesini ve ekip oluşturmasını daha az karmaşık ve daha verimli hale getiriyor.'

AppMaster gibi no-code platformların, kullanım kolaylığı ve ölçeklenebilirlik ve esneklikten ödün vermeden dağıtımları hızlandırma yetenekleri nedeniyle giderek daha popüler hale geldiğini belirtmekte fayda var. AppMaster, her büyüklükteki işletmeyi API öncelikli şirketlere dönüştürerek pazara hızlı giriş ve iyi donanımlı bir geliştirici ekibi sağlamasıyla ünlüdür.