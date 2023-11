Kong expande seus serviços: apresenta plataforma de API Gateway gerenciada e revela Kong Insomnia 8.0

A empresa de API voltada para o futuro, Kong, revelou um serviço gerenciado simplificado destinado a executar Kong Gateways, aliviando assim os desenvolvedores de preocupações com infraestrutura. Esta última inovação, Dedicated Cloud Gateways, é um subconjunto do Kong Konnect, a principal plataforma de gerenciamento de API da marca.

Marco Palladino, CTO e cofundador da Kong, declarou: 'Nossa missão na Kong é capacitar todas as empresas para se transformarem em empresas que priorizam a API. Isto acelera o tempo de colocação no mercado, promove o surgimento de novos casos de negócios e, ao mesmo tempo, fornece serviços e produtos de primeira linha aos nossos clientes. Com gateways de nuvem dedicados, empresas e construtores podem aproveitar facilmente os recursos do Kong Gateway, o gateway de API mais amplamente adotado em todo o mundo. Esta solução com o melhor de dois mundos combina a utilização sem servidor, oferecendo uso contínuo, ao mesmo tempo em que opera em uma estrutura comprometida de múltiplas nuvens e multirregiões que garante sempre desempenho ideal e latência mínima. Esta é de fato a abordagem mais direta para implantar uma infraestrutura de API atualizada.”

Kong atesta que o novo serviço dispensa a necessidade de instalação, configuração ou gerenciamento de servidores. É equipado com a capacidade de aumentar ou diminuir de acordo com os requisitos do tráfego. Mais ainda, a infra-estrutura subjacente é dedicada a cada cliente, eliminando preocupações de partilha de recursos.

Este conjunto de serviços vem com duas possibilidades operacionais. Os usuários podem optar pelo modo Autopilot, onde Kong assume o comando para ajustar a infraestrutura de acordo com a escala. Alternativamente, no modo Personalizado, os clientes têm liberdade para determinar a magnitude de suas instâncias, proporcionando mais controle e previsibilidade.

Para a alegria de sua clientela, a Kong anunciou simultaneamente o lançamento do Kong Insomnia 8.0, uma ferramenta robusta de desenvolvimento de API.

A mais recente adição a esta ferramenta, Insomnia AI, utiliza IA generativa para criar testes. Kong afirma que, com esse recurso de IA, a produtividade do desenvolvedor poderá aumentar até 30%.

Outras novidades incluem a capacidade de colaboração em tempo real em recursos, suporte para Enterprise Single Sign-On e controle de acesso baseado em função e suporte para o protocolo API de eventos enviados pelo servidor.

Nas palavras de Palladino, “A estreia do Insomnia AI no Kong Insomnia 8.0 marca uma mudança notável no cenário de ferramentas de desenvolvimento de API. Esta versão avança decididamente nossa tentativa de agilizar as tarefas dos desenvolvedores, tornando menos complicado e mais eficiente para as equipes projetarem, testarem e se unirem em APIs”.

