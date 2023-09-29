Kong 扩展服务：推出托管 API 网关平台并推出 Kong Insomnia 8.0

具有前瞻性的 API 公司 Kong 推出了一项旨在运行 Kong 网关的简化托管服务，从而减轻了开发人员对基础设施的担忧。这一最新创新——专用云网关——是该品牌旗舰 API 管理平台 Kong Konnect 的子集。

Kong 的首席技术官兼联合创始人Marco Palladino表示：“Kong 的使命是让每个企业都能成为 API 优先的企业。这加快了上市时间，促进了新业务篮子案例的出现，同时为我们的客户提供一流的服务和产品。借助专用云网关，企业和构建者可以轻松利用全球最广泛采用的 API 网关 Kong Gateway 的功能。这种两全其美的解决方案结合了类似无服务器的利用，提供无缝使用，同时在专用的多云和多区域结构上运行，始终确保最佳性能和最小延迟。这确实是部署最新 API 基础设施的最直接的方法。”

Kong 证明，新服务无需设置、配置或管理服务器。它能够根据流量需求进行扩展或缩小。更重要的是，底层基础设施专用于每个客户，排除了资源共享问题。

这套服务有两种操作可能性。用户可以选择自动驾驶模式，由 Kong 掌舵，根据规模调整基础设施。或者，在自定义模式下，客户可以自由地确定其实例的大小，从而提供更多的控制和可预测性。

令客户非常高兴的是，Kong 同时宣布推出强大的 API 开发工具 Kong Insomnia 8.0。

该工具的最新成员 Insomnia AI 利用生成式 AI 来创建测试。 Kong 认为，借助这一 AI 功能，开发人员的生产力可能会提高 30%。

其他新功能介绍包括资源实时协作的能力、对企业单点登录和基于角色的访问控制的支持以及对服务器发送事件 API 协议的支持。

用 Palladino 的话来说，“Insomnia AI 在 Kong Insomnia 8.0 中的首次亮相标志着 API 开发工具格局的显着转变。这个版本无疑推进了我们简化开发人员任务的努力，使团队在 API 上的设计、测试和团队合作变得更加简单和高效。

值得注意的是，像AppMaster这样的no-code平台因其易用性以及在不影响可扩展性和灵活性的情况下加快部署的能力而变得越来越受欢迎。 AppMaster因将各种规模的企业转变为 API 优先的公司而闻名，确保快速进入市场并拥有装备精良的开发团队。