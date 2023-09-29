Kong расширяет спектр своих услуг: представляет платформу управляемого API-шлюза и представляет Kong Insomnia 8.0

Дальновидная API-фирма Kong представила оптимизированный управляемый сервис, предназначенный для работы Kong Gateways, тем самым избавляя разработчиков от проблем с инфраструктурой. Эта последняя инновация, Dedicated Cloud Gateways, является частью Kong Konnect, флагманской платформы управления API бренда.

Marco Palladino, технический директор и соучредитель Kong, заявил: «Наша миссия в Kong — дать возможность каждому бизнесу перейти на предприятие, ориентированное на API. Это ускоряет выход на рынок, способствует появлению новых бизнес-сценариев, одновременно предоставляя нашим клиентам первоклассные услуги и продукты. Благодаря выделенным облачным шлюзам предприятия и строители могут без труда использовать возможности Kong Gateway, наиболее широко распространенного шлюза API в мире. Это лучшее из обоих миров решение сочетает в себе бессерверное использование, обеспечивая бесперебойное использование и работая в надежной мультиоблачной и мультирегиональной структуре, которая всегда обеспечивает оптимальную производительность и минимальную задержку. Это действительно самый простой подход к развертыванию современной инфраструктуры API».

Конг подтверждает, что новая услуга устраняет необходимость установки, настройки или управления серверами. Он оснащен возможностью увеличения или уменьшения масштаба в соответствии с требованиями трафика. Более того, базовая инфраструктура предназначена для каждого клиента, что исключает проблемы совместного использования ресурсов.

Этот набор услуг имеет две функциональные возможности. Пользователи могут выбрать режим автопилота, в котором Конг возьмет на себя управление инфраструктурой и настроит ее в соответствии с масштабом. Альтернативно, в пользовательском режиме клиенты могут свободно определять масштаб своих экземпляров, обеспечивая больший контроль и предсказуемость.

К большой радости своих клиентов, Kong одновременно объявила о выпуске Kong Insomnia 8.0, надежного инструмента разработки API.

Последнее дополнение к этому инструменту, Insomnia AI, использует генеративный ИИ для создания тестов. Конг утверждает, что благодаря этой функции искусственного интеллекта производительность разработчиков может вырасти на 30%.

Другие новые функции включают возможность совместной работы над ресурсами в режиме реального времени, поддержку корпоративного единого входа и контроля доступа на основе ролей, а также поддержку протокола API событий, отправленных сервером.

По словам Палладино, «дебют Insomnia AI в Kong Insomnia 8.0 знаменует собой заметный сдвиг в сфере инструментов разработки API. Этот выпуск определенно продвигает наше стремление упростить задачи разработчиков, делая для команд менее сложным и более эффективным проектирование, тестирование и совместную работу над API».

Стоит отметить, что платформы no-code такие как AppMaster, становятся все более популярными благодаря простоте использования и способности ускорять развертывание без ущерба для масштабируемости и гибкости. AppMaster известен тем, что превращает предприятия любого размера в компании, ориентированные на API, обеспечивая быстрый выход на рынок и хорошо оснащенную команду разработчиков.