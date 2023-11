Kong étend ses services : présente la plateforme de passerelle API gérée et dévoile Kong Insomnia 8.0

La société d'API tournée vers l'avenir, Kong, a dévoilé un service géré rationalisé destiné à exécuter les passerelles Kong, soulageant ainsi les développeurs des problèmes d'infrastructure. Cette dernière innovation, Dedicated Cloud Gateways, est un sous-ensemble de Kong Konnect, la plateforme phare de gestion d'API de la marque.

Marco Palladino, CTO et co-fondateur de Kong, a déclaré : « Notre mission chez Kong est de permettre à chaque entreprise de passer à une entreprise axée sur les API. Cela accélère la mise sur le marché, favorise l'émergence de nouveaux cas commerciaux tout en fournissant des services et des produits de premier ordre à nos clients. Avec les passerelles cloud dédiées, les entreprises et les constructeurs peuvent exploiter sans effort les capacités de Kong Gateway, la passerelle API la plus largement adoptée au monde. Cette solution, le meilleur des deux mondes, combine une utilisation de type sans serveur, offrant une utilisation transparente, tout en fonctionnant sur une structure multi-cloud et multi-régions engagée qui garantit toujours des performances optimales et une latence minimale. Il s'agit en effet de l'approche la plus simple pour déployer une infrastructure API à jour.

Kong atteste que le nouveau service évite d'avoir à installer, configurer ou gérer des serveurs. Il est équipé de la capacité d’augmenter ou de réduire la vitesse en fonction des exigences du trafic. De plus, l'infrastructure sous-jacente est dédiée à chaque client, excluant ainsi les problèmes de partage des ressources.

Cette suite de services s'accompagne de deux possibilités opérationnelles. Les utilisateurs peuvent opter pour le mode Autopilot, dans lequel Kong prend la barre pour ajuster l'infrastructure en fonction de l'échelle. Alternativement, en mode personnalisé, les clients ont la latitude de déterminer l'ampleur de leurs instances, offrant ainsi plus de contrôle et de prévisibilité.

Pour le plus grand plaisir de sa clientèle, Kong a simultanément annoncé le lancement de Kong Insomnia 8.0, un outil de développement d'API robuste.

Le dernier ajout à cet outil, Insomnia AI, utilise l'IA générative pour créer des tests. Kong soutient qu'avec cette fonctionnalité d'IA, la productivité des développeurs pourrait augmenter jusqu'à 30 %.

D'autres nouvelles fonctionnalités introduites incluent la possibilité de collaboration en temps réel sur les ressources, la prise en charge de l'authentification unique d'entreprise et du contrôle d'accès basé sur les rôles, ainsi que la prise en charge du protocole API Server-Sent Events.

Selon Palladino, « les débuts d'Insomnia AI dans Kong Insomnia 8.0 marquent un changement notable dans le paysage des outils de développement d'API. Cette version fait résolument progresser notre tentative de rationaliser les tâches des développeurs, en rendant plus simple et plus efficace pour les équipes la conception, les tests et la collaboration sur les API.

