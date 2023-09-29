Kong توسع خدماتها: تقدم منصة بوابة API المُدارة وتكشف عن Kong Insomnia 8.0

كشفت شركة Kong Gateway التطلعية عن خدمة مُدارة مبسطة تهدف إلى تشغيل Kong Gateways، مما يريح المطورين من مخاوف البنية التحتية. يعد هذا الابتكار الأحدث، Dedicated Cloud Gateways، مجموعة فرعية من Kong Konnect، منصة إدارة واجهة برمجة التطبيقات الرائدة للعلامة التجارية.

صرح Marco Palladino ، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا والمؤسس المشارك لكونج، "مهمتنا في كونج هي تمكين كل شركة من التحول إلى مؤسسة تعتمد واجهة برمجة التطبيقات (API) أولاً". يؤدي ذلك إلى تسريع وقت الوصول إلى السوق، وتعزيز ظهور حالات سلة أعمال جديدة مع تقديم خدمات ومنتجات متميزة لعملائنا. باستخدام البوابات السحابية المخصصة، يمكن للشركات والبنائين الاستفادة بسهولة من إمكانات Kong Gateway، بوابة واجهة برمجة التطبيقات (API) الأكثر اعتمادًا على مستوى العالم. يجمع هذا الحل الأفضل في العالمين بين الاستخدام بدون خادم، مما يوفر استخدامًا سلسًا، أثناء التشغيل على بنية مخصصة متعددة السحابة ومتعددة المناطق تضمن الأداء الأمثل والحد الأدنى من زمن الوصول دائمًا. وهذا بالفعل هو الأسلوب الأكثر وضوحًا لنشر بنية أساسية حديثة لواجهة برمجة التطبيقات.'

يشهد كونغ أن الخدمة الجديدة تلغي الحاجة إلى إعداد الخوادم أو تكوينها أو إدارتها. وهي مجهزة بالقدرة على التوسع لأعلى أو لأسفل بما يتماشى مع متطلبات حركة المرور. والأكثر من ذلك، أن البنية التحتية الأساسية مخصصة لكل عميل، مما يستبعد المخاوف المتعلقة بمشاركة الموارد.

تأتي مجموعة الخدمات هذه مع احتمالين تشغيليين. يمكن للمستخدمين اختيار وضع الطيار الآلي، حيث يتولى كونغ زمام القيادة لضبط البنية التحتية بما يتماشى مع الحجم. وبدلاً من ذلك، في الوضع المخصص، يتمتع العملاء بحرية تحديد حجم مثيلاتهم، مما يوفر المزيد من التحكم والقدرة على التنبؤ.

مما أسعد عملائها كثيرًا إعلان شركة Kong في الوقت نفسه عن إطلاق Kong Insomnia 8.0، وهي أداة قوية لتطوير واجهة برمجة التطبيقات.

أحدث إضافة لهذه الأداة، Insomnia AI، تستخدم الذكاء الاصطناعي التوليدي لإنشاء الاختبارات. يؤكد كونغ أنه مع ميزة الذكاء الاصطناعي هذه، يمكن أن تشهد إنتاجية المطورين قفزة تصل إلى 30%.

تتضمن مقدمات الميزات الجديدة الأخرى القدرة على التعاون في الوقت الفعلي على الموارد، ودعم تسجيل الدخول الموحد للمؤسسة والتحكم في الوصول المستند إلى الدور، ودعم بروتوكول API للأحداث المرسلة من الخادم.

وعلى حد تعبير بالادينو، "يمثل ظهور Insomnia AI لأول مرة في Kong Insomnia 8.0 تحولًا ملحوظًا في مشهد أدوات تطوير واجهة برمجة التطبيقات." يعمل هذا الإصدار بالتأكيد على تعزيز سعينا لتبسيط مهام المطورين، مما يجعل الأمر أقل تعقيدًا وأكثر كفاءة بالنسبة للفرق لتصميم واجهات برمجة التطبيقات واختبارها والتعاون عليها.

تجدر الإشارة إلى أن الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster أصبحت ذات شعبية متزايدة لسهولة استخدامها وقدرتها على تسريع عمليات النشر دون المساس بقابلية التوسع والمرونة. تشتهر AppMaster بتحويل الشركات من جميع الأحجام إلى شركات تعتمد واجهة برمجة التطبيقات أولاً، مما يضمن دخولًا سريعًا إلى السوق وفريق مطورين مجهزًا جيدًا.