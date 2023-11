Kong breidt zijn diensten uit: introduceert Managed API Gateway Platform en onthult Kong Insomnia 8.0

Het toekomstgerichte API-bedrijf Kong heeft een gestroomlijnde beheerde service onthuld die bedoeld is om Kong Gateways te runnen, waardoor ontwikkelaars worden ontlast van infrastructuurproblemen. Deze nieuwste innovatie, Dedicated Cloud Gateways, is een subset van Kong Konnect, het vlaggenschip van het merk voor API-beheerplatform.

Marco Palladino, CTO en mede-oprichter van Kong, verklaarde: 'Onze missie bij Kong is om elk bedrijf in staat te stellen over te stappen naar een API-first onderneming. Dit versnelt de time-to-market, bevordert de opkomst van nieuwe business basket cases en levert tegelijkertijd eersteklas diensten en producten aan onze klanten. Met Dedicated Cloud Gateways kunnen bedrijven en bouwers moeiteloos gebruikmaken van de mogelijkheden van Kong Gateway, de meest gebruikte API-gateway wereldwijd. Deze beste-van-twee-wereld-oplossing combineert serverloos gebruik en biedt naadloos gebruik, terwijl het werkt op een toegewijde multi-cloud- en multi-regiostructuur die altijd optimale prestaties en minimale latentie garandeert. Dit is inderdaad de meest eenvoudige aanpak om een ​​up-to-date API-infrastructuur in te zetten.'

Kong getuigt dat de nieuwe dienst de noodzaak om servers op te zetten, te configureren of te beheren overbodig maakt. Het is uitgerust met de mogelijkheid om op- of af te schalen afhankelijk van de verkeersvereisten. Sterker nog, de onderliggende infrastructuur is specifiek voor elke klant bedoeld, waardoor zorgen over het delen van bronnen uitgesloten zijn.

Dit dienstenpakket wordt geleverd met twee operationele mogelijkheden. Gebruikers kunnen kiezen voor de Autopilot-modus, waarbij Kong het roer overneemt om de infrastructuur aan te passen aan de schaal. Als alternatief hebben klanten in de Custom-modus de vrijheid om de omvang van hun instances te bepalen, wat meer controle en voorspelbaarheid oplevert.

Tot grote vreugde van zijn klantenkring kondigde Kong tegelijkertijd de lancering aan van Kong Insomnia 8.0, een robuuste API-ontwikkeltool.

De nieuwste toevoeging aan deze tool, Insomnia AI, maakt gebruik van generatieve AI om tests te maken. Kong beweert dat met deze AI-functie de productiviteit van ontwikkelaars tot 30% kan stijgen.

Andere introducties van nieuwe functies zijn onder meer de mogelijkheid voor realtime samenwerking op het gebied van bronnen, ondersteuning voor Enterprise Single Sign-On en op rollen gebaseerde toegangscontrole, en ondersteuning voor het Server-Sent Events API-protocol.

In de woorden van Palladino: ‘Het debuut van Insomnia AI in Kong Insomnia 8.0 markeert een opmerkelijke verschuiving in het landschap van API-ontwikkeltools. Deze release bevordert duidelijk ons ​​streven om de taken van ontwikkelaars te stroomlijnen, waardoor het voor teams minder ingewikkeld en efficiënter wordt om API's te ontwerpen, testen en er samen aan te werken.'

