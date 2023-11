La lungimirante azienda API Kong ha presentato un servizio gestito ottimizzato destinato a far funzionare Kong Gateways, sollevando così gli sviluppatori dalle preoccupazioni relative alle infrastrutture. Quest'ultima innovazione, Dedicated Cloud Gateways, è un sottoinsieme di Kong Konnect, la piattaforma di gestione API di punta del marchio.

Marco Palladino, CTO e co-fondatore di Kong, ha dichiarato: "La nostra missione in Kong è consentire a ogni azienda di passare a un'impresa API-first". Ciò accelera il time-to-market, favorisce l'emergere di nuovi casi disperati aziendali fornendo allo stesso tempo servizi e prodotti di prima qualità ai nostri clienti. Con i gateway cloud dedicati, aziende e costruttori possono sfruttare facilmente le funzionalità di Kong Gateway, il gateway API più adottato a livello globale. Questa soluzione ottimale combina un utilizzo di tipo serverless, offrendo un utilizzo senza soluzione di continuità, operando al contempo su una struttura multi-cloud e multi-regione impegnata che garantisce sempre prestazioni ottimali e latenza minima. Questo è infatti l'approccio più semplice per implementare un'infrastruttura API aggiornata."

Kong attesta che il nuovo servizio elimina la necessità di impostare, configurare o gestire i server. È dotato della possibilità di aumentare o diminuire in base alle esigenze del traffico. Inoltre, l’infrastruttura sottostante è dedicata a ciascun cliente, escludendo problemi di condivisione delle risorse.

Questa suite di servizi prevede due possibilità operative. Gli utenti possono optare per la modalità Autopilot, in cui Kong prende il timone per adeguare l’infrastruttura in linea con la scala. In alternativa, nella modalità Personalizzata, i clienti hanno la libertà di determinare l’entità delle proprie istanze, offrendo maggiore controllo e prevedibilità.

Con grande gioia della sua clientela, Kong ha annunciato contemporaneamente il lancio di Kong Insomnia 8.0, un robusto strumento di sviluppo API.

L'ultima aggiunta a questo strumento, Insomnia AI, utilizza l'intelligenza artificiale generativa per creare test. Kong sostiene che con questa funzionalità di intelligenza artificiale, la produttività degli sviluppatori potrebbe aumentare fino al 30%.

Altre nuove funzionalità introdotte includono la possibilità di collaborazione in tempo reale sulle risorse, il supporto per Enterprise Single Sign-On e il controllo degli accessi basato sui ruoli e il supporto per il protocollo API Server-Sent Events.

Nelle parole di Palladino, "Il debutto di Insomnia AI in Kong Insomnia 8.0 segna un notevole cambiamento nel panorama degli strumenti di sviluppo API". Questa versione fa decisamente avanzare il nostro tentativo di semplificare le attività degli sviluppatori, rendendo meno complicato e più efficiente per i team progettare, testare e collaborare sulle API.'

Vale la pena notare che le piattaforme no-code come AppMaster stanno diventando sempre più popolari per la loro facilità d'uso e la capacità di accelerare le implementazioni senza compromettere la scalabilità e la flessibilità. AppMaster è rinomata per trasformare aziende di tutte le dimensioni in aziende API-first, garantendo un rapido ingresso nel mercato e un team di sviluppatori ben attrezzato.