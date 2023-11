Kong rozszerza swoje usługi: wprowadza platformę zarządzanej bramy API i prezentuje Kong Insomnia 8.0

Wybiegająca w przyszłość firma Kong, zajmująca się API, zaprezentowała usprawnioną usługę zarządzaną przeznaczoną do obsługi Kong Gateways, odciążając tym samym deweloperów od problemów związanych z infrastrukturą. Ta najnowsza innowacja, Dedicated Cloud Gateways, jest podzbiorem Kong Konnect, flagowej platformy zarządzania API marki.

Marco Palladino, dyrektor ds. technicznych i współzałożyciel firmy Kong, stwierdził: „Naszą misją w Kongu jest umożliwienie każdej firmie przejścia na przedsiębiorstwo korzystające przede wszystkim z API. Skraca to czas wprowadzenia produktów na rynek, sprzyja pojawianiu się nowych koszyków biznesowych, zapewniając jednocześnie naszym klientom najwyższej jakości usługi i produkty. Dzięki Dedicated Cloud Gateways firmy i konstruktorzy mogą bez wysiłku wykorzystać możliwości Kong Gateway, najszerzej stosowanej bramy API na świecie. To najlepsze rozwiązanie z obu światów łączy wykorzystanie bezserwerowe, oferując płynne użytkowanie, a jednocześnie działa w oparciu o zdecydowaną strukturę obejmującą wiele chmur i wiele regionów, która zapewnia zawsze optymalną wydajność i minimalne opóźnienia. Jest to rzeczywiście najprostsza metoda wdrożenia aktualnej infrastruktury API.

Kong potwierdza, że ​​nowa usługa eliminuje potrzebę konfigurowania serwerów i zarządzania nimi. Jest wyposażony w możliwość skalowania w górę lub w dół, zgodnie z wymaganiami ruchu. Co więcej, podstawowa infrastruktura jest dedykowana każdemu klientowi, co eliminuje problemy związane z dzieleniem się zasobami.

Ten pakiet usług oferuje dwie możliwości operacyjne. Użytkownicy mogą wybrać tryb autopilota, w którym Kong przejmuje ster i dostosowuje infrastrukturę zgodnie ze skalą. Alternatywnie, w trybie niestandardowym klienci mają swobodę w określaniu wielkości swoich instancji, zapewniając większą kontrolę i przewidywalność.

Ku uciesze swoich klientów, Kong ogłosił jednocześnie wprowadzenie na rynek Kong Insomnia 8.0, solidnego narzędzia do programowania API.

Najnowszy dodatek do tego narzędzia, Insomnia AI, wykorzystuje generatywną sztuczną inteligencję do tworzenia testów. Kong utrzymuje, że dzięki tej funkcji sztucznej inteligencji produktywność programistów może wzrosnąć nawet o 30%.

Inne nowe funkcje obejmują możliwość współpracy w czasie rzeczywistym w zakresie zasobów, obsługę korporacyjnego logowania jednokrotnego i kontroli dostępu opartej na rolach oraz obsługę protokołu API zdarzeń wysyłanych przez serwer.

Jak mówi Palladino: „Debiut Insomnia AI w Kong Insomnia 8.0 oznacza zauważalną zmianę w krajobrazie narzędzi do tworzenia interfejsów API. Ta wersja zdecydowanie wspiera nasze wysiłki zmierzające do usprawnienia zadań programistów, dzięki czemu projektowanie, testowanie i współpraca nad interfejsami API staje się mniej skomplikowana i wydajniejsza dla zespołów.

Warto zauważyć, że platformy no-code takie jak AppMaster, stają się coraz bardziej popularne ze względu na łatwość obsługi i możliwość przyspieszania wdrożeń bez uszczerbku dla skalowalności i elastyczności. AppMaster słynie z przekształcania przedsiębiorstw każdej wielkości w firmy stawiające na API, zapewniając szybkie wejście na rynek i dobrze wyposażony zespół programistów.