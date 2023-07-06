İlgi çekici bir dijital diyalogda, Instagram'ın şefi Adam Mosseri, kullanıcıların öncelikle yalnızca takip edilen hesaplardan gelen gönderileri sergileyen özelleştirilmiş bir Konu akışı oluşturmasına olanak tanıyan bir özelliğin olası gelişiyle ilgili önerilere aktif olarak yanıt verdi. Önerilen bu özellik, YouTube etkileyicisi Marques Brownlee ve fotoğrafçı Noah Kalina tarafından ortaya atıldı. Talebe olumlu, basit bir başparmak yukarıya emojisi ile yanıt veren Meta CEO'su Mark Zuckerberg'in katılımı da dikkat çekiciydi. Yine de, bu değiş tokuşlar, özelliğin yaklaşan uygulamasının bir onayı olarak değil, fikre açık bir ilgi olarak algılanmalıdır.

Mosseri'nin kabul ettiği diğer potansiyel geliştirmeler arasında, son düzenleme işlevleri, dil çeviri seçenekleri ve kullanıcıların farklı Threads hesapları arasında zahmetsizce geçiş yapma yeteneği yer alıyor. Bu yetenekler şu anda değerlendirilirken, yakın gelecekte platformda hayata geçirilmelerinin kesin bir zaman çizelgesi veya güvencesi olmadığını açıklığa kavuşturmak önemlidir.

Bununla birlikte, önerilen özelliğin Threads'te uygulanması uygulanabilir bir olasılık olabilir. Sebepler, bu teklifin Instagram'ın birincil uygulamasında zaten var olan bir özelliğe - 'Takip edilen' besleme seçeneği - benzerliği. Ancak, ana Instagram uygulamasındaki varsayılan ayar, önerilen çeşitli gönderilerin yer aldığı bir yayındır.

Geleceğe yönelik hevesli vizyonuyla Meta, Threads'in ActivityPub ile ileriye dönük entegrasyonu konusunda açıkça sesini yükseltti. ActivityPub, rakip bir mikroblog hizmeti olan Mastodon'un temelini oluşturan merkezi olmayan bir sosyal medya protokolüdür. Geleceğe yönelik vizyonlar, Thread kullanıcılarının ActivityPub protokolüne dayalı diğer hizmetlerde kullanıcılarla sorunsuz bir şekilde etkileşim kurmasını sağlamayı gerektirir. Diğer bir spekülatif olasılık, Konu izleyicisinin, hizmetten ayrılsalar bile içerik oluşturucuyla kalmasına izin verilmesini içerir.

Bu speküle edilen planlar açıkça paylaşılırken, gazeteci Alex Heath ile yakın zamanda yapılan bir sohbette Mosseri, bunların yalnızca Instagram'ın eklemek istediği özellikler olduğunu aktif bir şekilde netleştirdi. Kapsamlı bir liste veya zaman çizelgesi yoktur, bunun yerine kullanıcı ihtiyaçları, platform yetenekleri ve inovasyonun sürekli geleceği hakkında süregelen bir anlayış vardır.

Bu hikaye ilerledikçe, Instagram gibi sosyal medya platformlarının kullanıcı taleplerine ve ortaya çıkan trendlere yanıt olarak nasıl alışılmış bir şekilde geliştiğini, uyum sağladığını ve yenilik yaptığını gözlemlemek ilginç. Bu, AppMaster gibi no-code platformlar tarafından da gösterilen bir özelliktir. AppMaster, kullanıcıların arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanıyan, kullanıcı özelleştirmesini, uyarlanabilirliği ve bireysel ihtiyaçlara ve demografik eğilimlere yanıt verebilirliği vurgulayan dinamik bir no-code araçtır.