In een boeiende digitale dialoog heeft Adam Mosseri, de baas van Instagram, actief gereageerd op suggesties over de mogelijke komst van een functie waarmee gebruikers een aangepaste Threads-feed kunnen maken, waarin voornamelijk alleen posts van gevolgde accounts worden getoond. Deze voorgestelde functie werd naar voren gebracht door YouTube influencer Marques Brownlee en fotograaf Noah Kalina. Opvallend was ook de deelname van Meta CEO Mark Zuckerberg, die reageerde met een positieve, eenvoudige duim-omhoog emoji op het verzoek. Toch moeten deze uitwisselingen niet worden gezien als een bevestiging van de op handen zijnde implementatie van de functie, maar eerder als duidelijke interesse in het idee.

Andere potentiële verbeteringen waarvan Mosseri heeft gezegd dat ze worden overwogen zijn onder andere functies voor nabewerking, taalvertaalopties en de mogelijkheid voor gebruikers om moeiteloos te wisselen tussen verschillende Threads-accounts. Hoewel deze mogelijkheden momenteel worden geëvalueerd, is het essentieel om te verduidelijken dat er geen definitieve tijdlijn of garantie is dat ze in de nabije toekomst op het platform zullen verschijnen.

Desalniettemin zou de implementatie van de voorgestelde functie in Threads een haalbare mogelijkheid kunnen zijn. De reden hiervoor is de gelijkenis van dit voorstel met een functie die al bestaat in de primaire applicatie van Instagram - de 'Followed' feed optie. De standaardinstelling in de hoofdapplicatie van Instagram is echter een feed met verschillende aanbevolen posts.

Meta, met zijn ambitieuze visie voor de toekomst, heeft zich duidelijk uitgesproken over de toekomstige integratie van Threads met ActivityPub. ActivityPub is een gedecentraliseerd social media protocol dat aan de basis ligt van Mastodon, een rivaliserende microblogdienst. De visies voor de toekomst houden in dat gebruikers van Thread naadloos kunnen communiceren met gebruikers van andere diensten die gebaseerd zijn op het ActivityPub protocol. Een andere speculatieve mogelijkheid is dat Thread-publiek bij de maker van de inhoud kan blijven, zelfs als ze de dienst verlaten.

Hoewel deze gespeculeerde plannen openlijk worden gedeeld, verduidelijkte Mosseri in een recent gesprek met journalist Alex Heath actief dat dit slechts functies zijn die Instagram zou willen toevoegen. Er is geen uitputtende lijst of tijdlijn, maar eerder een voortdurend begrip van de behoeften van gebruikers, de mogelijkheden van het platform en de voortdurende toekomst van innovatie.

