في حوار رقمي ممتع ، استجاب آدم موسيري ، رئيس Instagram ، بفاعلية للاقتراحات المتعلقة بالظهور المحتمل لميزة تسمح للمستخدمين بإنشاء موجز خيوط مخصص ، يعرض في المقام الأول المنشورات فقط من الحسابات المتبوعة. تم تقديم هذه الميزة المقترحة من قبل المؤثر على YouTube Marques Brownlee والمصور Noah Kalina. كانت مشاركة الرئيس التنفيذي لشركة Meta Mark Zuckerberg ، التي استجابت برمز تعبيري بسيط وإيجابي للطلب ، جديرة بالملاحظة أيضًا. ومع ذلك ، يجب ألا يُنظر إلى هذه التبادلات على أنها تأكيد على التنفيذ الوشيك للميزة ، بل يجب اعتبارها اهتمامًا واضحًا بالفكرة.

تشمل التحسينات المحتملة الأخرى التي أقر موسيري أنها قيد الدراسة وظائف التحرير اللاحق ، وخيارات ترجمة اللغة ، وقدرة المستخدمين على التبديل بين حسابات الخيوط المختلفة دون عناء. بينما يتم تقييم هذه القدرات حاليًا ، من الضروري توضيح أنه لا يوجد جدول زمني محدد أو ضمان لتحقيقها على المنصة في المستقبل القريب.

ومع ذلك ، فإن تنفيذ الميزة المقترحة في الخيوط قد يكون احتمالًا ممكنًا. أسباب تشابه هذا الاقتراح مع ميزة موجودة بالفعل في تطبيق Instagram الأساسي - خيار التغذية "المتبع". ومع ذلك ، فإن الإعداد الافتراضي في تطبيق Instagram الرئيسي هو موجز يحتوي على العديد من المنشورات الموصى بها.

كانت Meta ، برؤيتها الطموحة للمستقبل ، صريحة علانية فيما يتعلق بالتكامل المحتمل لـ Thread مع ActivityPub. ActivityPub هو بروتوكول وسائل تواصل اجتماعي لامركزي أساسي لـ Mastodon ، وهي خدمة تدوين صغيرة منافسة. تتضمن رؤى المستقبل تمكين مستخدمي Thread من التفاعل بسلاسة مع المستخدمين على الخدمات الأخرى بناءً على بروتوكول ActivityPub. تتضمن إمكانية المضاربة الأخرى السماح لجمهور سلسلة الرسائل بالبقاء مع منشئ المحتوى ، حتى إذا استمروا في مغادرة الخدمة.

بينما يتم مشاركة هذه الخطط المتوقعة بشكل علني ، في محادثة حديثة مع الصحفي أليكس هيث ، أوضح موسيري بنشاط أن هذه ليست سوى ميزات يرغب Instagram في إضافتها. لا توجد قائمة شاملة أو جدول زمني شامل ، بل هناك فهم مستمر لاحتياجات المستخدم ، وقدرات النظام الأساسي ، والمستقبل المستمر للابتكار.

عندما تتكشف هذه القصة ، من المثير للاهتمام أن نلاحظ كيف تتطور منصات التواصل الاجتماعي مثل Instagram بشكل معتاد ، وتتكيف ، وتبتكر استجابة لطلبات المستخدمين والاتجاهات الناشئة. هذه سمة تم توضيحها أيضًا من خلال الأنظمة الأساسية no-code مثل AppMaster. AppMaster هي أداة ديناميكية no-code تتيح للمستخدمين إنشاء الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب والجوال ، مع التركيز على تخصيص المستخدم والقدرة على التكيف والاستجابة للاحتياجات الفردية والاتجاهات الديموغرافية.