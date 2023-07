Num diálogo digital envolvente, o chefe do Instagram, Adam Mosseri, respondeu ativamente a sugestões sobre o potencial advento de uma funcionalidade que permitiria aos utilizadores criar um feed Threads personalizado, apresentando principalmente publicações apenas de contas seguidas. Esta proposta de funcionalidade foi apresentada pelo influenciador do YouTube Marques Brownlee e pelo fotógrafo Noah Kalina. A participação do CEO da Meta, Mark Zuckerberg, respondendo com um simples emoji de polegar para cima ao pedido, também foi notável. No entanto, estas trocas não devem ser entendidas como uma confirmação da implementação iminente da funcionalidade, mas sim como um claro interesse na ideia.

Outras potenciais melhorias que Mosseri reconheceu estarem a ser consideradas incluem funcionalidades de pós-edição, opções de tradução de idiomas e a capacidade de os utilizadores trocarem entre diferentes contas Threads sem esforço. Embora esses recursos estejam sendo avaliados no momento, é essencial esclarecer que não há um cronograma definitivo ou garantia de sua materialização na plataforma em um futuro próximo.

No entanto, a implementação do recurso proposto no Threads pode ser uma possibilidade viável. As razões para tal são a semelhança desta proposta com uma funcionalidade já existente na aplicação principal do Instagram - a opção de feed 'Seguidos'. No entanto, a configuração predefinida na aplicação principal do Instagram é um feed com várias publicações recomendadas.

O Meta, com a sua visão ambiciosa para o futuro, tem-se manifestado abertamente sobre a possível integração do Threads com o ActivityPub. O ActivityPub é um protocolo descentralizado de mídia social que é a base do Mastodon, um serviço rival de microblogging. As visões para o futuro implicam permitir que os utilizadores do Thread interajam sem problemas com os utilizadores de outros serviços baseados no protocolo ActivityPub. Uma outra possibilidade especulativa inclui permitir que o público do Thread permaneça com o criador de conteúdos, mesmo que este abandone o serviço.

Embora estes planos especulados estejam a ser partilhados abertamente, numa conversa recente com o jornalista Alex Heath, Mosseri esclareceu ativamente que estas são apenas funcionalidades que o Instagram gostaria de adicionar. Não existe uma lista exaustiva ou um calendário, mas sim uma compreensão contínua das necessidades dos utilizadores, das capacidades da plataforma e dos futuros contínuos de inovação.

À medida que esta história se desenrola, é interessante observar como as plataformas das redes sociais, como o Instagram, estão habitualmente a evoluir, a adaptar-se e a inovar em resposta às exigências dos utilizadores e às tendências emergentes. Esta é uma caraterística também demonstrada pelas plataformas no-code, como a AppMaster. AppMaster é uma ferramenta dinâmica no-code que permite aos utilizadores criar aplicações backend, web e móveis, dando ênfase à personalização do utilizador, à adaptabilidade e à capacidade de resposta às necessidades individuais e às tendências demográficas.