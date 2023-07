In un coinvolgente dialogo digitale, il capo di Instagram, Adam Mosseri, ha risposto attivamente ai suggerimenti sul potenziale avvento di una funzione che consentirebbe agli utenti di creare un feed Threads personalizzato, mostrando principalmente i post solo degli account seguiti. Questa proposta è stata avanzata dall'influencer di YouTube Marques Brownlee e dal fotografo Noah Kalina. Notevole anche la partecipazione del CEO di Meta Mark Zuckerberg, che ha risposto alla richiesta con una semplice emoji di pollice in su. Tuttavia, questi scambi non devono essere percepiti come una conferma dell'imminente implementazione della funzione, ma piuttosto come un chiaro interesse per l'idea.

Altri potenziali miglioramenti che Mosseri ha riconosciuto essere in fase di studio sono le funzionalità di post-editing, le opzioni di traduzione linguistica e la possibilità per gli utenti di passare da un account Threads all'altro senza alcuno sforzo. Sebbene queste funzionalità siano attualmente in fase di valutazione, è essenziale chiarire che non esiste una tempistica definitiva o una garanzia della loro materializzazione sulla piattaforma nel prossimo futuro.

Tuttavia, l'implementazione della funzione proposta in Threads potrebbe essere una possibilità fattibile. Il motivo è la somiglianza di questa proposta con una funzione già presente nell'applicazione principale di Instagram: l'opzione del feed "Seguito". Tuttavia, l'impostazione predefinita dell'applicazione principale di Instagram è un feed contenente vari post consigliati.

Meta, con la sua ambiziosa visione del futuro, si è espressa apertamente in merito alla potenziale integrazione di Threads con ActivityPub. ActivityPub è un protocollo di social media decentralizzato che è alla base di Mastodon, un servizio di microblogging rivale. Le visioni per il futuro prevedono che gli utenti di Thread possano interagire senza problemi con gli utenti di altri servizi basati sul protocollo ActivityPub. Un'altra possibilità speculativa è quella di consentire al pubblico di Thread di rimanere con il creatore di contenuti, anche se questi lascia il servizio.

Mentre questi piani ipotizzati vengono condivisi apertamente, in una recente conversazione con il giornalista Alex Heath, Mosseri ha chiarito attivamente che si tratta solo di funzionalità che Instagram vorrebbe aggiungere. Non esiste un elenco o una tempistica esaustiva, ma piuttosto una comprensione continua delle esigenze degli utenti, delle capacità della piattaforma e del futuro continuo dell'innovazione.

