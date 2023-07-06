В ходе увлекательного цифрового диалога глава Instagram Адам Моссери активно отвечал на предложения о возможном появлении функции, которая позволила бы пользователям создавать индивидуальную ленту Threads, в первую очередь показывая сообщения только тех аккаунтов, за которыми они следят. Это предложение было выдвинуто YouTube-активистом Маркесом Браунли и фотографом Ноа Калиной. Примечательно также участие генерального директора Meta Марка Цукерберга, который ответил на это предложение положительным простым смайликом "палец вверх". Тем не менее, эти обмены мнениями не следует воспринимать как подтверждение скорого внедрения функции, а скорее как явный интерес к идее.

Другие потенциальные усовершенствования, которые, по признанию Моссери, находятся на рассмотрении, включают в себя функции постобработки, возможность перевода на другой язык и возможность для пользователей легко переключаться между различными аккаунтами Threads. Хотя эти возможности в настоящее время оцениваются, необходимо уточнить, что нет точных сроков или гарантий их материализации на платформе в ближайшем будущем.

Тем не менее, реализация предложенной функции в Threads может быть вполне реальной. Причиной тому является сходство этого предложения с функцией, уже существующей в основном приложении Instagram - опцией "Followed". Однако по умолчанию в основном приложении Instagram используется лента, содержащая различные рекомендуемые посты.

Meta, с ее устремленным в будущее видением, открыто заявила о предполагаемой интеграции Threads с ActivityPub. ActivityPub - это децентрализованный протокол социальных сетей, лежащий в основе Mastodon, конкурирующего сервиса микроблогов. В перспективе пользователи Threads смогут беспрепятственно взаимодействовать с пользователями других сервисов, основанных на протоколе ActivityPub. Еще одна спекулятивная возможность - позволить аудитории Thread оставаться с создателем контента, даже если он покинет сервис.

Хотя эти спекулятивные планы открыто обсуждаются, в недавней беседе с журналистом Алексом Хитом Моссери активно разъяснял, что это только те функции, которые Instagram хотел бы добавить. Не существует исчерпывающего списка или графика, это скорее постоянное понимание потребностей пользователей, возможностей платформы и непрерывное будущее инноваций.

По мере того, как разворачивается эта история, интересно наблюдать, как платформы социальных сетей, такие как Instagram, постоянно развиваются, адаптируются и внедряют инновации в ответ на запросы пользователей и возникающие тенденции. Эту черту демонстрируют и платформы no-code, такие как AppMaster. AppMaster - это динамичный no-code инструмент, который позволяет пользователям создавать бэкенд, веб- и мобильные приложения, делая акцент на настройке под пользователя, адаптации и реагировании на индивидуальные потребности и демографические тенденции.