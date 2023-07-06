在一次引人入胜的数字对话中，Instagram的负责人Adam Mosseri积极回应了关于可能出现的一项功能的建议，该功能将允许用户创建一个定制的Threads feed，主要是展示只来自被关注账户的帖子。这项拟议的功能是由YouTube影响者Marques Brownlee和摄影师Noah Kalina提出的。美达公司首席执行官马克-扎克伯格的参与也值得注意，他以一个积极的、简单的大拇指表情符号回应了这个请求。然而，这些交流绝不能被视为对该功能即将实施的确认，而是对该想法的明确兴趣。

莫塞里承认正在考虑的其他潜在增强功能包括后期编辑功能，语言翻译选项，以及用户毫不费力地在不同的线程账户之间交换的能力。虽然这些功能目前正在评估中，但有必要澄清的是，没有明确的时间表或保证它们在不久的将来在平台上实现。

尽管如此，在Threads中实现拟议的功能可能是一种可行的可能性。原因是这一建议与Instagram的主要应用中已经存在的一个功能相似--"关注 "选项。然而，Instagram主应用程序的默认设置是一个包含各种推荐帖子的feed。

Meta公司以其对未来的憧憬，对Threads与ActivityPub的整合前景公开发表了意见。ActivityPub是一个去中心化的社交媒体协议，是Mastodon的基础，Mastodon是一个竞争对手的微博服务。对未来的设想是使Thread用户能够与其他基于ActivityPub协议的服务的用户进行无缝互动。另一种推测的可能性包括允许Thread的观众与内容创造者在一起，即使他们离开服务。

虽然这些推测的计划被公开分享，但在最近与记者Alex Heath的谈话中，Mosseri积极澄清，这些只是Instagram想增加的功能。没有详尽的清单或时间表，而是对用户需求、平台能力和不断创新的未来的持续理解。

随着这个故事的展开，观察像Instagram这样的社交媒体平台如何习惯性地发展、适应和创新，以回应用户需求和新出现的趋势，是很有意思的。这也是no-code 平台所表现出的特征，如AppMaster 。AppMaster 是一个动态的no-code 工具，允许用户创建后台、网络和移动应用程序，强调用户定制、适应性和对个人需求和人口趋势的响应。