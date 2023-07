Dans le cadre d'un dialogue numérique engageant, le chef d'Instagram, Adam Mosseri, a répondu activement aux suggestions concernant l'avènement potentiel d'une fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs de créer un flux Threads personnalisé, présentant principalement des posts provenant uniquement de comptes suivis. Cette proposition a été formulée par Marques Brownlee, influenceur sur YouTube, et Noah Kalina, photographe. La participation du PDG de Meta, Mark Zuckerberg, qui a répondu à la demande par un simple émoji de pouce levé, est également remarquable. Cependant, ces échanges ne doivent pas être perçus comme une confirmation de la mise en œuvre imminente de la fonctionnalité, mais plutôt comme un intérêt manifeste pour l'idée.

Parmi les autres améliorations potentielles que Mosseri a reconnu être à l'étude, citons les fonctionnalités de post-édition, les options de traduction linguistique et la possibilité pour les utilisateurs de passer sans effort d'un compte Threads à un autre. Bien que ces fonctionnalités soient en cours d'évaluation, il est essentiel de préciser qu'il n'y a pas de calendrier définitif ou d'assurance de leur matérialisation sur la plateforme dans un avenir proche.

Néanmoins, la mise en œuvre de la fonctionnalité proposée dans Threads pourrait être une possibilité réalisable. Les raisons étant la similitude de cette proposition avec une fonctionnalité déjà existante dans l'application principale d'Instagram - l'option de flux "Suivi". Cependant, le paramètre par défaut de l'application principale d'Instagram est un flux contenant divers messages recommandés.

Meta, avec sa vision ambitieuse de l'avenir, s'est ouvertement exprimé sur l'intégration potentielle de Threads avec ActivityPub. ActivityPub est un protocole de médias sociaux décentralisés qui est à la base de Mastodon, un service de microblogging concurrent. Les perspectives d'avenir consistent à permettre aux utilisateurs de Threads d'interagir de manière transparente avec les utilisateurs d'autres services basés sur le protocole ActivityPub. Une autre possibilité spéculative consiste à permettre à l'audience de Thread de rester avec le créateur du contenu, même s'il quitte le service.

Bien que ces projets spéculés soient ouvertement partagés, lors d'une récente conversation avec le journaliste Alex Heath, Mosseri a activement précisé qu'il ne s'agissait que de fonctionnalités qu'Instagram souhaitait ajouter. Il n'y a pas de liste exhaustive ou de calendrier, mais plutôt une compréhension continue des besoins des utilisateurs, des capacités de la plateforme et des futures innovations continues.

Au fur et à mesure que cette histoire se déroule, il est intéressant d'observer comment les plateformes de médias sociaux comme Instagram évoluent, s'adaptent et innovent en réponse aux demandes des utilisateurs et aux tendances émergentes.