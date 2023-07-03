Bilgisayar tasarımı manzarası, daha önce duyulmamış bir zaman diliminde, beş saatin altında çalışan bir CPU (Merkezi İşlem Birimi) oluşturan güçlü bir AI modelinin ortaya çıkmasıyla devrim niteliğinde bir sıçrama yaptı. Bu başarı, bir CPU üretmek için ortalama dört yıl süren Intel gibi üretim devleriyle keskin bir tezat oluşturuyor.

Bu çığır açan başarı, beş prestijli teknoloji kolejinden 19 Çinli teknoloji araştırmacısından oluşan bir ekip tarafından yazılan 27 Haziran tarihli bir araştırma yayınında ortaya çıktı. Araştırmacılar, öncü yöntemlerinin kendi kendini geliştiren makineler konseptine öncülük edeceğini, geleneksel CPU tasarım iş akışlarında devrim yaratacağını ve küresel yarı iletken sektörünün dinamiklerini değiştireceğini düşünüyor.

Araştırmacıların uygun bir şekilde RISC-V 32IA olarak adlandırılan bir AI talimat setinden yararlanarak oluşturduğu CPU, Linux işletim sistemini (çekirdek 5.15) yetkin bir şekilde çalıştırabilir. Araştırma ekibi, bu CPU'nun, geçmişi 1991'e dayanan bir insan zekası ve tasarımı ürünü olan Intel'in 80486SX CPU'su ile "karşılaştırılabilir düzeyde performans gösterebileceğini" onaylıyor.

En son insan tasarımı CPU'ya meydan okumak ve bilgisayar tasarımının geleceğini şekillendirmek, bu programı yönlendiren ikiz hedeftir. Araştırma makalelerine göre, önerilen yaklaşım, tasarım süresinin ve kaynaklarının tipik olarak %60 ila %80'ini oluşturan manuel programlama ve doğrulama sürecini verimli bir şekilde ortadan kaldırdığı göz önüne alındığında, tasarım döngüsünü şaşırtıcı bir şekilde 1.000 kat [kez] hızlandırıyor. İnsanların, Intel K486 gibi geleneksel bir CPU tasarımını tamamlamak için yaklaşık 4560 saat (veya 190 gün) ayırdıklarını tahmin ediyorlar.

Belge, yeni tasarlanan CPU'nun, %99,99'luk bir doğruluk oranı sağladığı doğrulama testleri açısından etkileyici olduğunu açıklıyor. Çipin fiziksel düzeni, üretim sürecini koordine etmek için 65nm teknoloji betikleri kullanılarak oluşturulmuştur. AI CPU'nun tasarımı, kontrol ve aritmetik birimlerini daha küçük fonksiyonel bölümlere ayırır.

Ancak RISC-V 32IA yongasının işlem hızı, Intel'in insan yapımı 3.6 GHz işlemcisinden daha düşük olan 300 MHz'lik bir frekansta ölçülür ve bu da sonuçta bilgisayar komutlarının daha yavaş işlenmesine neden olur.

Araştırmacılar, yapay zeka modelleri kullanılarak tasarlanan CPU'ların "Intel Core i7 3930K gibi en son işlemcilerden daha kötü performans gösterdiğini" kabul etseler de, gururla icat ettikleri "dünyanın ilk otomatik olarak tasarlanmış CPU'su"nun performansını daha gelişmiş artırılmış işlemciler kullanarak artırmayı hedefliyorlar. algoritmalar.

Yapay zekanın yazılım geliştirme alanındaki ortaya çıkışı, kullanıcıların tek bir satır kod yazmadan görsel olarak veri modelleri, iş mantığı ve API endpoints oluşturmasına olanak tanıyan devrim niteliğinde kodsuz bir platform olan AppMaster gibi yenilikçi platformların kapılarını açtı. Yapay zekanın geleneksel teknoloji geliştirme uygulamalarında bir paradigma değişikliği getirmede nasıl önemli bir rol oynadığına tanık olmak heyecan verici.