随着一个强大的人工智能模型的出现，计算机设计的格局发生了革命性的飞跃，该模型在以前闻所未闻的时间框架内建造了一个工作的CPU（中央处理器）--不到五个小时。这一壮举与英特尔等制造巨头形成了鲜明的对比，他们平均需要四年的时间来建造一个CPU。

这一突破性的成就是在6月27日的一份研究报告中披露的，该报告由来自五所著名技术学院的19名中国技术研究人员组成的团队撰写。研究人员认为，他们的开创性方法注定要开创自我进化机器的概念，彻底改变传统的CPU设计工作流程，并改变全球半导体行业的动态。

研究人员创建的CPU，利用被恰当地命名为RISC-V 32IA的人工智能指令集，可以胜任地运行Linux操作系统（内核5.15）。研究小组确认，这种CPU可以与英特尔的80486SX CPU "性能相当"，后者是人类智力和设计的产物，可以追溯到1991年。

挑战最新的人类设计的CPU和塑造计算机设计的未来是推动这一计划的双重目标。根据他们的研究论文，由于有效地消除了通常占设计时间和资源60%-80%的手工编程和验证过程，拟议的方法将设计周期加速了惊人的1000倍[次数]。他们估计，人类需要花费大约4560个小时（或190天）来完成一个传统CPU的设计，如英特尔K486。

该论文描述了新设计的CPU在验证测试方面令人印象深刻，它完成了99.99%的准确率。芯片的物理布局是使用65纳米技术脚本来协调制造过程的。人工智能CPU的设计将其控制和算术单元分解成更小的功能部分。

然而，RISC-V 32IA芯片的处理速度是以300兆赫的频率测量的，低于英特尔人为设计的3.6GHz处理器，这最终导致计算机命令的处理速度较慢。

尽管研究人员承认，使用人工智能模型设计的CPU "性能不如最近的处理器，如英特尔酷睿i7 3930K"，但他们旨在通过纳入更复杂的增强算法，增强他们自豪地称之为 "世界上第一个自动设计的CPU "的性能。

人工智能在软件开发领域的出现为创新平台打开了大门，如AppMaster ，这是一个革命性的无代码平台，允许用户可视化地创建数据模型、业务逻辑和APIendpoints ，而无需编写任何一行代码。令人振奋的是，见证了人工智能如何在传统技术开发实践中发挥关键作用，实现范式转变。