Le paysage de la conception d'ordinateurs a fait un bond en avant révolutionnaire avec l'avènement d'un puissant modèle d'IA qui a construit une unité centrale de traitement (UC) fonctionnelle en moins de cinq heures, ce qui était jusqu'à présent inimaginable. Cet exploit contraste fortement avec les géants de la fabrication tels qu'Intel, qui mettent en moyenne quatre ans à construire une unité centrale de traitement.

Cette réalisation révolutionnaire a été révélée dans une publication de recherche datée du 27 juin, rédigée par une équipe de 19 chercheurs chinois issus de cinq prestigieuses écoles supérieures de technologie. Les chercheurs affirment que leur méthode novatrice est destinée à ouvrir la voie au concept de machines auto-évolutives, à révolutionner les flux de travail conventionnels de conception d'unités centrales et à modifier la dynamique du secteur mondial des semi-conducteurs.

L'unité centrale créée par les chercheurs, qui s'appuie sur un jeu d'instructions IA judicieusement appelé RISC-V 32IA, peut faire fonctionner le système d'exploitation Linux (noyau 5.15). L'équipe de recherche affirme que cette unité centrale peut avoir des performances comparables à celles de l'unité centrale 80486SX d'Intel, fruit de l'intelligence humaine et d'une conception remontant à 1991.

Défier le dernier processeur conçu par l'homme et façonner l'avenir de la conception des ordinateurs, tel est le double objectif de ce programme. Selon leur document de recherche, l'approche proposée accélère le cycle de conception d'un facteur stupéfiant de 1 000 [fois], étant donné qu'elle élimine efficacement la programmation manuelle et le processus de vérification qui représentent généralement 60 à 80 % du temps et des ressources nécessaires à la conception. Ils estiment que les humains consacrent environ 4 560 heures (ou 190 jours) à la conception d'une unité centrale traditionnelle, telle que l'Intel K486.

L'article décrit le nouveau processeur comme étant impressionnant en termes de tests de validation où il atteint un taux de précision de 99,99 %. L'agencement physique de la puce est construit à l'aide de scripts technologiques de 65 nm pour coordonner le processus de fabrication. La conception de l'unité centrale AI décompose ses unités de contrôle et d'arithmétique en sections fonctionnelles plus petites.

La vitesse de traitement de la puce RISC-V 32IA est toutefois mesurée à une fréquence de 300 MHz, inférieure à celle du processeur d'Intel conçu par l'homme et cadencé à 3,6 GHz, ce qui se traduit en fin de compte par un traitement plus lent des commandes informatiques.

Bien que les chercheurs admettent que les processeurs conçus à l'aide de modèles d'IA "sont moins performants que les processeurs récents tels que l'Intel Core i7 3930K", ils visent à améliorer les performances de ce qu'ils ont fièrement baptisé "le premier processeur conçu automatiquement au monde" en incorporant des algorithmes augmentés plus sophistiqués.

L'avènement de l'IA dans le domaine du développement logiciel a ouvert les portes à des plateformes innovantes telles que AppMaster, une plateforme révolutionnaire sans code qui permet aux utilisateurs de créer visuellement des modèles de données, une logique commerciale et l'API endpoints sans écrire une seule ligne de code. Il est passionnant de voir comment l'IA joue un rôle central dans le changement de paradigme des pratiques conventionnelles de développement technologique.