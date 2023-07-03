Ландшафт компьютерного дизайна сделал революционный скачок вперед с появлением мощной модели искусственного интеллекта, которая создала работающий центральный процессор (ЦП) за неслыханное ранее время - менее чем за пять часов. Этот подвиг резко контрастирует с производственными гигантами, такими как Intel, которым в среднем требуется четыре года для создания процессора.

Это революционное достижение было обнародовано в научной публикации от 27 июня, автором которой является группа из 19 китайских ученых из пяти престижных технологических колледжей. Исследователи утверждают, что их новаторскому методу суждено стать пионером концепции саморазвивающихся машин, революционизировать традиционные рабочие процессы проектирования ЦП и изменить динамику мирового полупроводникового сектора.

Созданный исследователями центральный процессор, использующий набор команд ИИ, который получил меткое название RISC-V 32IA, может компетентно работать под управлением операционной системы Linux (ядро 5.15). Исследовательская группа утверждает, что этот процессор может "работать сопоставимо" с процессором Intel 80486SX, продуктом человеческого интеллекта и дизайна, созданным еще в 1991 году.

Бросить вызов последнему процессору, разработанному человеком, и сформировать будущее компьютерного дизайна - вот две цели, которые движут этой программой. Согласно их исследовательской работе, предложенный подход ускоряет цикл проектирования в поразительные 1000 раз [раз], поскольку он эффективно устраняет ручное программирование и процесс проверки, которые обычно составляют 60%-80% времени и ресурсов проектирования. По их оценкам, человек тратит примерно 4560 часов (или 190 дней) на проектирование традиционного процессора, такого как Intel K486.

В статье описывается, что новый процессор впечатляет в тестах по проверке, где он достиг точности 99,99%. Физическая схема чипа построена с использованием 65-нм технологических сценариев для координации процесса производства. Конструкция процессора ИИ разбивает управляющие и арифметические блоки на более мелкие функциональные секции.

Однако скорость обработки данных чипа RISC-V 32IA измеряется на частоте 300 МГц, что ниже, чем у процессора Intel с человеческой частотой 3,6 ГГц, что в конечном итоге приводит к более медленной обработке компьютерных команд.

Хотя исследователи признают, что процессоры, созданные с использованием моделей ИИ, "работают хуже, чем последние процессоры, такие как Intel Core i7 3930K", они стремятся повысить производительность того, что они гордо назвали "первым в мире автоматически созданным процессором", путем включения в него более сложных алгоритмов.

Появление искусственного интеллекта в сфере разработки программного обеспечения открыло ворота для инновационных платформ, таких как AppMaster, революционная no-code платформа, которая позволяет пользователям визуально создавать модели данных, бизнес-логику и API endpoints, не написав ни строчки кода. Захватывающе наблюдать, как ИИ играет ключевую роль в изменении парадигмы традиционной практики разработки технологий.