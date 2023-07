O panorama da conceção de computadores deu um salto revolucionário com o advento de um potente modelo de IA que construiu uma CPU (Unidade Central de Processamento) funcional num período de tempo nunca antes visto - menos de cinco horas. Esta proeza contrasta fortemente com os gigantes do fabrico, como a Intel, que demoram em média quatro anos a construir uma CPU.

Este feito inovador foi revelado numa publicação de investigação datada de 27 de junho, da autoria de uma equipa de 19 investigadores tecnológicos chineses de cinco prestigiadas faculdades de tecnologia. Os investigadores afirmam que o seu método pioneiro está destinado a ser pioneiro no conceito de máquinas auto-evolutivas, a revolucionar os fluxos de trabalho convencionais de conceção de CPU e a alterar a dinâmica do sector global dos semicondutores.

A CPU que os investigadores criaram, utilizando um conjunto de instruções de IA apropriadamente designado RISC-V 32IA, pode executar com competência o sistema operativo Linux (kernel 5.15). A equipa de investigação afirma que esta CPU pode ter um "desempenho comparável" ao da CPU 80486SX da Intel, um produto do intelecto humano e de conceção que remonta a 1991.

Desafiar a mais recente CPU concebida por humanos e moldar o futuro da conceção de computadores são os objectivos gémeos que orientam este programa. De acordo com o seu documento de investigação, a abordagem proposta acelera o ciclo de conceção de forma espantosa 1.000x [vezes], uma vez que elimina eficazmente a programação manual e o processo de verificação, que normalmente representam 60%-80% do tempo e dos recursos de conceção. Os autores estimam que os seres humanos dedicam cerca de 4560 horas (ou 190 dias) para concluir o projeto de uma CPU tradicional, como a Intel K486.

O documento descreve a nova CPU como sendo impressionante em termos de testes de validação, onde atinge uma taxa de precisão de 99,99%. A disposição física do chip é construída utilizando guiões de tecnologia de 65nm para coordenar o processo de fabrico. O design da CPU de IA divide as suas unidades de controlo e aritméticas em secções funcionais mais pequenas.

A velocidade de processamento do chip RISC-V 32IA, no entanto, é medida a uma frequência de 300 MHz, inferior à do processador de 3,6 GHz da Intel, concebido por humanos, o que acaba por resultar num processamento mais lento dos comandos do computador.

Embora os investigadores admitam que as CPUs concebidas utilizando modelos de IA "têm um desempenho pior do que os processadores recentes, como o Intel Core i7 3930K", pretendem aumentar o desempenho daquilo a que chamaram orgulhosamente "a primeira CPU concebida automaticamente do mundo", incorporando algoritmos aumentados mais sofisticados.

