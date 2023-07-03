اتخذ مشهد تصميم الكمبيوتر قفزة ثورية إلى الأمام مع ظهور نموذج AI قوي الذي بنى وحدة المعالجة المركزية (وحدة المعالجة المركزية) في إطار زمني لم يسمع به من قبل - أقل من خمس ساعات. يقف هذا العمل الفذ في تناقض حاد مع عمالقة التصنيع مثل Intel ، الذين يستغرقون أربع سنوات في المتوسط ​​لبناء وحدة المعالجة المركزية.

تم الكشف عن هذا الإنجاز الرائد في منشور بحثي بتاريخ 27 يونيو ، كتبه فريق من 19 باحثًا تقنيًا صينيًا من خمس كليات تكنولوجية مرموقة. يفترض الباحثون أن طريقتهم الرائدة تهدف إلى الريادة في مفهوم الآلات ذاتية التطور ، وإحداث ثورة في سير عمل تصميم وحدة المعالجة المركزية التقليدية ، وتغيير ديناميكيات قطاع أشباه الموصلات العالمي.

يمكن لوحدة المعالجة المركزية التي أنشأها الباحثون ، بالاستفادة من مجموعة تعليمات AI المسماة بشكل مناسب RISC-V 32IA ، تشغيل نظام التشغيل Linux (kernel 5.15) بكفاءة. يؤكد فريق البحث أن وحدة المعالجة المركزية هذه يمكن أن `` تعمل بشكل مشابه '' لوحدة المعالجة المركزية 80486SX من Intel ، وهي نتاج الفكر والتصميم البشري الذي يعود تاريخه إلى عام 1991.

إن تحدي أحدث وحدة معالجة مركزية من تصميم الإنسان وتشكيل مستقبل تصميم الكمبيوتر هما الهدفان المزدوجان اللذان يدفعان هذا البرنامج. وفقًا لورقتهم البحثية ، يعمل النهج المقترح على تسريع دورة التصميم بمعدل مذهل يبلغ 1000 مرة (مرة) ، نظرًا لأنه يلغي بفعالية البرمجة اليدوية وعملية التحقق التي تمثل عادةً 60٪ -80٪ ​​من وقت التصميم والموارد. ويقدرون أن البشر يخصصون 4560 ساعة تقريبًا (أو 190 يومًا) لإكمال تصميم وحدة المعالجة المركزية التقليدية ، مثل Intel K486.

تصف الورقة وحدة المعالجة المركزية المصممة حديثًا بأنها مثيرة للإعجاب من حيث اختبارات التحقق حيث تحقق معدل دقة يبلغ 99.99٪. تم إنشاء التخطيط المادي للرقاقة باستخدام برامج نصية بتقنية 65 نانومتر لتنسيق عملية التصنيع. يقسم تصميم وحدة المعالجة المركزية بالذكاء الاصطناعي وحدات التحكم والوحدات الحسابية إلى أقسام وظيفية أصغر.

ومع ذلك ، يتم قياس سرعة معالجة شريحة RISC-V 32IA بتردد 300 ميجاهرتز ، وهو أقل من معالج إنتل المصمم على يد الإنسان والذي يبلغ 3.6 جيجاهرتز ، مما يؤدي في النهاية إلى معالجة أبطأ لأوامر الكمبيوتر.

على الرغم من اعتراف الباحثين بأن وحدات المعالجة المركزية المصممة باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي `` تؤدي أداءً أسوأ من المعالجات الحديثة مثل Intel Core i7 3930K '' ، إلا أنهم يهدفون إلى زيادة أداء ما صاغوه بفخر `` أول وحدة معالجة مركزية مصممة تلقائيًا في العالم '' من خلال دمج أكثر تعقيدًا معززًا. الخوارزميات.

أدى ظهور الذكاء الاصطناعي في مجال تطوير البرمجيات إلى فتح بوابات لمنصات مبتكرة مثل AppMaster ، وهي منصة ثورية بدون رمز تتيح للمستخدمين إنشاء نماذج بيانات ومنطق أعمال endpoints برمجة التطبيقات بصريًا دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. من المثير أن نشهد كيف يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا محوريًا في إحداث نقلة نوعية في ممارسات تطوير التكنولوجيا التقليدية.