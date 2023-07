Het landschap van computerontwerp heeft een revolutionaire sprong voorwaarts gemaakt met de komst van een krachtig AI-model dat een werkende CPU (Central Processing Unit) bouwde in een tijdsbestek dat voorheen ongekend was - minder dan vijf uur. Deze prestatie staat in schril contrast met productiereuzen zoals Intel, die gemiddeld vier jaar nodig hebben om een CPU te bouwen.

Deze baanbrekende prestatie werd onthuld in een onderzoekspublicatie van 27 juni, geschreven door een team van 19 Chinese technische onderzoekers van vijf prestigieuze technische hogescholen. De onderzoekers stellen dat hun baanbrekende methode voorbestemd is om een pioniersrol te vervullen in het concept van zelfevoluerende machines, een revolutie teweeg te brengen in conventionele CPU-ontwerpworkflows en de dynamiek van de wereldwijde halfgeleidersector te veranderen.

De CPU die de onderzoekers hebben gemaakt, gebruikmakend van een AI-instructieset met de toepasselijke naam RISC-V 32IA, kan het Linux-besturingssysteem (kernel 5.15) aan. Het onderzoeksteam bevestigt dat deze CPU 'vergelijkbaar presteert' met Intel's 80486SX CPU, een product van menselijk intellect en ontwerp uit 1991.

Het uitdagen van de laatste door mensen ontworpen CPU en het vormgeven van de toekomst van computerontwerp zijn de tweeledige doelstelling van dit programma. Volgens hun onderzoeksrapport versnelt de voorgestelde aanpak de ontwerpcyclus met een verbazingwekkende 1000x [maal], omdat het handmatige programmeer- en verificatieproces, dat gewoonlijk 60%-80% van de ontwerptijd en -middelen in beslag neemt, efficiënt wordt geëlimineerd. Ze schatten dat mensen ongeveer 4560 uur (of 190 dagen) besteden aan het voltooien van het ontwerp van een traditionele CPU, zoals de Intel K486.

Het artikel beschrijft de nieuw ontworpen CPU als indrukwekkend in termen van validatietests waarbij een nauwkeurigheid van 99,99% werd bereikt. De fysieke lay-out van de chip is gemaakt met behulp van 65 nm technologie scripts om het fabricageproces te coördineren. Het ontwerp van de AI CPU splitst de besturings- en rekeneenheden op in kleinere functionele secties.

De verwerkingssnelheid van de RISC-V 32IA chip wordt echter gemeten op een frequentie van 300 MHz, lager dan de door Intel ontwikkelde 3,6 GHz processor, wat uiteindelijk resulteert in een langzamere verwerking van computeropdrachten.

Hoewel de onderzoekers toegeven dat CPU's die zijn ontworpen met behulp van AI-modellen 'slechter presteren dan recente processors zoals de Intel Core i7 3930K', willen ze de prestaties van wat ze trots 's werelds eerste automatisch ontworpen CPU' hebben genoemd, verbeteren door geavanceerdere algoritmen te integreren.

