Il panorama della progettazione dei computer ha fatto un salto rivoluzionario con l'avvento di un potente modello di intelligenza artificiale che ha costruito una CPU (Central Processing Unit) funzionante in un tempo mai visto prima: meno di cinque ore. Questa impresa è in netto contrasto con i giganti della produzione come Intel, che impiegano in media quattro anni per costruire una CPU.

Questo risultato rivoluzionario è stato rivelato in una ricerca pubblicata il 27 giugno da un team di 19 ricercatori cinesi di cinque prestigiosi istituti tecnologici. I ricercatori sostengono che il loro metodo pionieristico è destinato a introdurre il concetto di macchine auto-evolutive, a rivoluzionare i flussi di lavoro convenzionali di progettazione delle CPU e a modificare le dinamiche del settore globale dei semiconduttori.

La CPU creata dai ricercatori, che sfrutta un set di istruzioni AI giustamente chiamato RISC-V 32IA, è in grado di eseguire con competenza il sistema operativo Linux (kernel 5.15). Il team di ricerca afferma che questa CPU è in grado di "fornire prestazioni paragonabili" alla CPU 80486SX di Intel, un prodotto dell'intelletto e della progettazione umana risalente al 1991.

Sfidare l'ultima CPU progettata dall'uomo e plasmare il futuro della progettazione dei computer sono i due obiettivi che guidano questo programma. Secondo il loro documento di ricerca, l'approccio proposto accelera il ciclo di progettazione di ben 1.000 volte, in quanto elimina in modo efficiente i processi di programmazione e verifica manuali che in genere rappresentano il 60%-80% del tempo e delle risorse di progettazione. Si stima che l'uomo dedichi circa 4560 ore (o 190 giorni) per completare la progettazione di una CPU tradizionale, come l'Intel K486.

Il documento descrive la CPU di nuova concezione come impressionante in termini di test di validazione, dove ha raggiunto un tasso di precisione del 99,99%. Il layout fisico del chip è stato realizzato utilizzando script tecnologici a 65 nm per coordinare il processo di fabbricazione. Il design della CPU AI suddivide le unità di controllo e aritmetiche in sezioni funzionali più piccole.

La velocità di elaborazione del chip RISC-V 32IA, tuttavia, è misurata a una frequenza di 300 MHz, inferiore a quella del processore Intel da 3,6GHz, che si traduce in un'elaborazione più lenta dei comandi del computer.

Sebbene i ricercatori ammettano che le CPU progettate utilizzando modelli di IA "hanno prestazioni peggiori rispetto a processori recenti come l'Intel Core i7 3930K", essi mirano ad aumentare le prestazioni di quella che hanno orgogliosamente definito "la prima CPU al mondo progettata automaticamente" incorporando algoritmi aumentati più sofisticati.

