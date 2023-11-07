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Deno 1.38 Güncellemesi: Geliştirilmiş HTML Belgeleri ve Etkin Modül Değiştirme

Kas 07, 2023
Deno 1.38 Güncellemesi: Geliştirilmiş HTML Belgeleri ve Etkin Modül Değiştirme

Deno çalışma zamanının yakın zamanda başlatılan, JavaScript, TypeScript ve WebAssembly'ye daha uygun olan yükseltmesi artık gelişmiş HTML özelliklerini içeriyor. Temel güncellemeler, Fresh web çerçevesiyle birlikte Deno belgeleme yeteneklerini ve istemci tarafı navigasyonunu güçlendirir.

2 Kasım'da başlatılan Deno 1.38, deno doc komutuna 'önemli' iyileştirmeler getiriyor. Bu yükseltmenin önemli bir özelliği, yeni bir deno doc --html yeteneği aracılığıyla belge oluşturma yeteneğidir. Bu özellik etkinleştirildiğinde deno doc, zengin belgelerle dolu statik bir site oluşturur.

Sıcak modül değiştirme özelliği Deno 1.38 eklenen bir diğer önemli özelliktir. Bu özellik --unstable-hmr bayrağını kullanarak değişiklikleri fark edebilir ve mevcut durumu bozmadan sunucuyu yeniden yükleyebilir. Ayrıca Deno son güncellemesi, Node.js ile uyumluluğunu da genişleterek geliştiricilerin Node'dan Deno geçişini kolaylaştırıyor.

Başka bir yapıcı değişiklik, geliştiricilerin Deno içindeki herhangi bir NPM paket yöneticisini tercihli olarak kullanmalarına olanak tanıyor. Bu esneklik, geliştiricilerin npm kullanarak NPM modüllerini kurmasına ve bunları Deno içinde çalıştırmasına olanak tanır. NPM özelliği şu anda istikrarsız bir aşamada olmasına rağmen geliştiriciler yine de bu işlevselliği keşfedebilirler.

Deno 1.38 yükseltme yapmak isteyen geliştiriciler deno yükseltme komutunu kullanabilirler. Daha fazla ayrıntıyla ilgilenen acemi kullanıcılar, daha fazla netlik sağlamak için kurulum talimatlarını inceleyebilirler.

Deno 1.38 bazı ek özellikler arasında Unix soketleri için Deno.serve API desteği ve nesne tahsisinden önce dize birleştirme yoluyla daha hızlı JSX dönüşümleri yer alır. Hepsi bu kadar değil; aynı zamanda WebSocket'lerin HTTP/2 ile önyüklemesi için RFC 8441 desteği de sağlar.

Printfn işlev uygulaması Deno 1.38 gelişi, Jupyter dizüstü bilgisayar entegrasyonuyla Eylül ayının sonlarında ortaya çıkan öncüsü Deno 1.37 ardından geldi.

Kodsuz/ low-code platforma yeni başlayanlar için, hem kullanımı kolay hem de güçlü, tam kapsamlı bir geliştirme ortamı sağlayan AppMaster gibi platformlar düşünülebilir. drag and drop kullanıcı arayüzü tasarımı ve görsel mantık oluşturma gibi özellikler, kusursuz bir geliştirme deneyimi için faydalı olabilir.

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