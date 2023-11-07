تحديث Deno 1.38: وثائق HTML المحسنة واستبدال الوحدة الساخنة

إن الترقية التي تم إطلاقها مؤخرًا لوقت تشغيل Deno ، والتي تناسب بشكل أفضل JavaScript وTypeScript وWebAssembly، تتضمن الآن ميزات HTML محسنة. تعمل التحديثات الأساسية على تضخيم قدرات التوثيق والتنقل من جانب العميل في Deno جنبًا إلى جنب مع إطار عمل الويب الجديد.

يقدم Deno 1.38 ، الذي تم إطلاقه في 2 نوفمبر، تحسينات "كبيرة" لأمر deno doc. الميزة الرئيسية لهذه الترقية هي القدرة على إنشاء الوثائق عبر إمكانية deno doc --html الجديدة. عند تنشيط هذه الميزة، يُنتج deno doc موقعًا ثابتًا مليئًا بالوثائق الغنية.

تعد إمكانية استبدال الوحدة الساخنة إضافة ملحوظة أخرى إلى Deno 1.38. باستخدام علامة --unstable-hmr، يمكن لهذه الميزة ملاحظة التعديلات وإعادة تحميل الخادم دون إزعاج الحالة الحالية. علاوة على ذلك، يعمل التحديث الأخير لـ Deno أيضًا على توسيع توافقه مع Node.js، وبالتالي تسهيل الانتقال من Node إلى Deno للمطورين.

تغيير بناء آخر يسمح للمطورين بالاستخدام التفضيلي لأي مدير حزم NPM داخل Deno. تتيح هذه المرونة للمطورين تثبيت وحدات NPM باستخدام npm وتشغيلها داخل Deno. على الرغم من أن ميزة NPM تمر بمرحلة غير مستقرة حاليًا، إلا أنه يمكن للمطورين استكشاف هذه الوظيفة.

يمكن للمطورين الذين يرغبون في الترقية إلى Deno 1.38 الاستفادة من أمر ترقية deno. يمكن للمستخدمين المبتدئين المهتمين بمزيد من التفاصيل الخوض في تعليمات التثبيت لمزيد من الوضوح.

تتضمن بعض الميزات الإضافية في Deno 1.38 دعم Deno.serve API لمقابس Unix، وتحويلات JSX أسرع عبر تسلسل السلسلة، مما يؤدي إلى تخصيص الكائنات. هذا ليس كل شيء - فهو يوفر أيضًا الدعم لـ RFC 8441 من أجل تمهيد WebSockets باستخدام HTTP/2.

يأتي وصول تطبيق وظيفة printfn Deno 1.38 بعد الإصدار السابق Deno 1.37 ، الذي ظهر في أواخر سبتمبر ويضم تكامل دفتر Jupyter.

بالنسبة للمبتدئين في النظام الأساسي الذي لا يحتوي على تعليمات برمجية أو low-code ، يمكن للمرء أن يفكر في منصات مثل AppMaster لأنها توفر بيئة تطوير متكاملة سهلة الاستخدام وقوية. قد تكون الميزات مثل تصميم واجهة المستخدم drag and drop وبناء المنطق المرئي مفيدة لتجربة تطوير سلسة.