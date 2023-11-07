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Обновление Deno 1.38: улучшенная HTML-документация и горячая замена модулей

07, нояб. 2023
Обновление Deno 1.38: улучшенная HTML-документация и горячая замена модулей

Недавно выпущенное обновление среды выполнения Deno, лучше подходящее для JavaScript, TypeScript и WebAssembly, теперь включает расширенные функции HTML. Основные обновления расширяют возможности документирования и клиентской навигации в Deno вместе с веб-инфраструктурой Fresh.

Deno 1.38, выпущенный 2 ноября, вносит «значительные» улучшения в команду deno doc. Ключевой особенностью этого обновления является возможность генерировать документацию с помощью новой возможности deno doc --html. Когда эта функция активирована, deno doc создает статический сайт, наполненный обширной документацией.

Возможность горячей замены модулей — еще одно заметное дополнение Deno 1.38. Используя флаг --unstable-hmr, эта функция может заметить изменения и перезагрузить сервер, не нарушая текущего состояния. Кроме того, последнее обновление Deno также расширяет его совместимость с Node.js, тем самым упрощая миграцию с Node на Deno для разработчиков.

Еще одно конструктивное изменение позволяет разработчикам преимущественно использовать любой менеджер пакетов NPM в составе Deno. Такая гибкость позволяет разработчикам устанавливать модули NPM с помощью npm и запускать их в Deno. Хотя функция NPM в настоящее время находится на нестабильной стадии, разработчики, тем не менее, могут изучить эту функцию.

Разработчики, желающие выполнить обновление до Deno 1.38, могут использовать команду обновления deno. Начинающие пользователи, заинтересованные в более подробной информации, могут углубиться в инструкции по установке для большей ясности.

Некоторые дополнительные функции Deno 1.38 включают поддержку Deno.serve API для сокетов Unix и более быстрые преобразования JSX посредством конкатенации строк, предшествующего выделению объектов. Это еще не все: он также обеспечивает поддержку RFC 8441 для начальной загрузки WebSockets с помощью HTTP/2.

Функциональное приложение printfn Deno 1.38 появилось вслед за своим предшественником Deno 1.37, который появился в конце сентября с интеграцией ноутбуков Jupyter.

Новичкам в платформе без кода/ low-code можно рассмотреть такие платформы, как AppMaster, поскольку они предоставляют полнофункциональную среду разработки, простую в использовании и мощную. Такие функции, как проектирование пользовательского интерфейса drag and drop и построение визуальной логики, могут оказаться полезными для обеспечения бесперебойной разработки.

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