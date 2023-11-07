Deno 1.38 更新：增强的 HTML 文档和热模块替换

最近推出的Deno运行时升级更适合 JavaScript、TypeScript 和 WebAssembly，现在包含增强的 HTML 功能。核心更新增强了Deno以及 Fresh Web 框架中的文档功能和客户端导航。

Deno 1.38于 11 月 2 日发布，为 deno doc 命令带来了“相当大”的增强。此升级的一个关键功能是能够通过新颖的deno doc --html功能生成文档。激活此功能后，deno doc 会生成一个包含丰富文档的静态站点。

热模块替换功能是Deno 1.38的另一个值得注意的新增功能。通过使用 --unstable-hmr 标志，此功能可以注意到修改并重新加载服务器，同时不会干扰当前状态。此外， Deno的最新更新还扩大了与 Node.js 的兼容性，从而简化了开发人员从 Node 到Deno的迁移。

另一个建设性的更改允许开发人员优先使用Deno中的任何 NPM 包管理器。这种灵活性使开发人员能够使用 npm 安装 NPM 模块并在Deno中运行它们。尽管NPM功能目前处于不稳定阶段，但开发者仍然可以探索该功能。

希望升级到Deno 1.38开发人员可以使用 deno Upgrade 命令。对更多详细信息感兴趣的新手用户可以深入研究安装说明以进一步了解情况。

Deno 1.38中的一些附加功能包括对 Unix 套接字的 Deno.serve API 支持，以及通过字符串连接实现更快的 JSX 转换，以及前述的对象分配。这还不是全部 - 它还提供对 RFC 8441 的支持，以通过 HTTP/2 引导 WebSocket。

printfn 函数应用程序Deno 1.38的发布是在其前身 Deno 1.37 的到来之后， Deno 1.37于 9 月底推出，具有 Jupyter 笔记本集成功能。

对于无代码/ low-code平台的初学者来说，可以考虑像AppMaster这样的平台，因为它们提供了一个易于使用且功能强大的全栈开发环境。 drag and drop UI 设计和可视化逻辑构建等功能可能对于无缝开发体验很有用。