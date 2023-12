Mise à jour Deno 1.38 : documentation HTML améliorée et remplacement du module à chaud

La mise à niveau récemment lancée du runtime Deno, mieux adaptée à JavaScript, TypeScript et WebAssembly, inclut désormais des fonctionnalités HTML améliorées. Les mises à jour principales amplifient les capacités de documentation et la navigation côté client dans Deno ainsi que le framework Web Fresh.

Deno 1.38, lancé le 2 novembre, apporte des améliorations « considérables » à la commande deno doc. Une caractéristique clé de cette mise à niveau est la possibilité de générer de la documentation via une nouvelle fonctionnalité deno doc --html. Lorsque cette fonctionnalité est activée, deno doc produit un site statique rempli d'une riche documentation.

Une capacité de remplacement de module à chaud est un autre ajout notable à Deno 1.38. En utilisant un indicateur --unstable-hmr, cette fonctionnalité peut remarquer les modifications et recharger le serveur sans perturber l'état actuel. De plus, la dernière mise à jour de Deno élargit également sa compatibilité avec Node.js, facilitant ainsi la migration de Node vers Deno pour les développeurs.

Un autre changement constructif permet aux développeurs d'utiliser de préférence n'importe quel gestionnaire de packages NPM au sein de Deno. Cette flexibilité permet aux développeurs d'installer des modules NPM à l'aide de npm et de les exécuter dans Deno. Bien que la fonctionnalité NPM soit actuellement dans une phase instable, les développeurs peuvent néanmoins explorer cette fonctionnalité.

Les développeurs qui souhaitent passer à Deno 1.38 peuvent utiliser la commande deno Upgrade. Les utilisateurs novices intéressés par plus de détails peuvent se plonger dans les instructions d'installation pour plus de clarté.

Certaines fonctionnalités supplémentaires de Deno 1.38 incluent la prise en charge de l'API Deno.serve pour les sockets Unix et des transformations JSX plus rapides via la concaténation de chaînes, sans allocation d'objets. Ce n'est pas tout : il prend également en charge la RFC 8441 pour le démarrage des WebSockets avec HTTP/2.

L'arrivée de l'application de fonction printfn Deno 1.38 fait suite à son précurseur, Deno 1.37, qui a fait son apparition fin septembre avec l'intégration du notebook Jupyter.

