A atualização lançada recentemente do tempo de execução Deno, mais adequado para JavaScript, TypeScript e WebAssembly, agora inclui recursos HTML aprimorados. As principais atualizações ampliam os recursos de documentação e navegação do lado do cliente no Deno junto com a estrutura da web Fresh.

Deno 1.38, lançado em 2 de novembro, traz melhorias ‘consideráveis’ ao comando deno doc. Um recurso importante desta atualização é a capacidade de gerar documentação por meio de um novo recurso deno doc --html. Quando esse recurso é ativado, o deno doc produz um site estático repleto de documentação rica.

A capacidade de substituição de módulo a quente é outra adição notável ao Deno 1.38. Ao usar um sinalizador --unstable-hmr, este recurso pode notar modificações e recarregar o servidor sem perturbar o estado atual. Além disso, a última atualização do Deno também amplia sua compatibilidade com o Node.js, facilitando assim a migração do Node para Deno para os desenvolvedores.

Outra mudança construtiva permite que os desenvolvedores usem preferencialmente qualquer gerenciador de pacotes NPM dentro Deno. Essa flexibilidade permite que os desenvolvedores instalem módulos NPM usando npm e os executem no Deno. Embora o recurso NPM esteja atualmente em uma fase instável, os desenvolvedores ainda podem explorar essa funcionalidade.

Os desenvolvedores que desejam atualizar para Deno 1.38 podem utilizar o comando deno upgrade. Usuários novatos interessados ​​em mais detalhes podem se aprofundar nas instruções de instalação para maior clareza.

Alguns recursos adicionais no Deno 1.38 incluem o suporte da API Deno.serve para soquetes Unix e transformações JSX mais rápidas por meio de concatenação de strings, dispensando a alocação de objetos. Isso não é tudo - ele também fornece suporte para RFC 8441 para inicialização de WebSockets com HTTP/2.

A chegada do aplicativo de função printfn Deno 1.38 segue seu precursor, Deno 1.37, que apareceu no final de setembro com integração ao notebook Jupyter.

Para iniciantes na plataforma sem código/ low-code, pode-se considerar plataformas como AppMaster, pois fornecem um ambiente de desenvolvimento full-stack que é fácil de usar e poderoso. Recursos como design de UI drag and drop e construção de lógica visual podem ser úteis para uma experiência de desenvolvimento perfeita.