Aktualizacja Deno 1.38: ulepszona dokumentacja HTML i wymiana modułów na gorąco

Niedawno uruchomiona aktualizacja środowiska wykonawczego Deno, lepiej dostosowana do JavaScript, TypeScript i WebAssembly, zawiera teraz ulepszone funkcje HTML. Podstawowe aktualizacje rozszerzają możliwości dokumentacji i nawigację po stronie klienta w Deno wraz z frameworkiem Fresh web.

Deno 1.38, wypuszczone 2 listopada, wprowadza „znaczne” ulepszenia polecenia deno doc. Kluczową cechą tej aktualizacji jest możliwość generowania dokumentacji za pomocą nowatorskiej funkcji deno doc --html. Kiedy ta funkcja jest aktywna, deno doc tworzy statyczną witrynę wypełnioną bogatą dokumentacją.

Możliwość wymiany modułów na gorąco to kolejny godny uwagi dodatek do Deno 1.38. Używając flagi --unstable-hmr, funkcja ta może wykryć modyfikacje i przeładować serwer, nie zakłócając jednocześnie bieżącego stanu. Co więcej, najnowsza aktualizacja Deno poszerza również jego kompatybilność z Node.js, ułatwiając w ten sposób programistom migrację z Node do Deno.

Kolejna konstruktywna zmiana umożliwia programistom preferencyjne korzystanie z dowolnego menedżera pakietów NPM w Deno. Ta elastyczność umożliwia programistom instalowanie modułów NPM przy użyciu npm i uruchamianie ich w Deno. Chociaż funkcja NPM jest obecnie w fazie niestabilnej, programiści mogą mimo to zbadać tę funkcjonalność.

Programiści, którzy chcą dokonać aktualizacji do Deno 1.38, mogą skorzystać z polecenia deno upgrade. Początkujący użytkownicy zainteresowani większą ilością szczegółów mogą zapoznać się z instrukcją instalacji, aby uzyskać większą przejrzystość.

Niektóre dodatkowe funkcje w Deno 1.38 obejmują obsługę API Deno.serve dla gniazd Unix i szybsze transformacje JSX poprzez łączenie ciągów znaków, rezygnując z alokacji obiektów. To nie wszystko — zapewnia także obsługę standardu RFC 8441 w zakresie ładowania protokołu WebSockets przy użyciu protokołu HTTP/2.

Pojawienie się aplikacji funkcyjnej printfn Deno 1.38 następuje po jej poprzedniku, Deno 1.37, który pojawił się pod koniec września i oferował integrację z notatnikiem Jupyter.

