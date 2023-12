Deno 1.38 Update: Verbesserte HTML-Dokumentation und Hot-Modul-Ersatz

Das kürzlich gestartete Upgrade der Deno -Laufzeitumgebung, das besser für JavaScript, TypeScript und WebAssembly geeignet ist, enthält jetzt erweiterte HTML-Funktionen. Die Kernaktualisierungen erweitern die Dokumentationsfunktionen und die clientseitige Navigation in Deno zusammen mit dem Fresh-Webframework.

Deno 1.38, das am 2. November veröffentlicht wurde, bringt „erhebliche“ Verbesserungen für den Befehl deno doc. Ein Hauptmerkmal dieses Upgrades ist die Möglichkeit, Dokumentation über eine neuartige deno doc --html Funktion zu generieren. Wenn diese Funktion aktiviert ist, erstellt deno doc eine statische Site voller umfangreicher Dokumentation.

Eine weitere bemerkenswerte Ergänzung von Deno 1.38 ist die Möglichkeit zum Austausch von Modulen im laufenden Betrieb. Durch die Verwendung eines Flags --unstable-hmr kann diese Funktion Änderungen bemerken und den Server neu laden, ohne den aktuellen Status zu stören. Darüber hinaus erweitert das neueste Update von Deno auch die Kompatibilität mit Node.js und erleichtert so Entwicklern die Migration von Node zu Deno.

Eine weitere konstruktive Änderung ermöglicht es Entwicklern, bevorzugt jeden NPM-Paketmanager innerhalb Deno zu verwenden. Diese Flexibilität ermöglicht es Entwicklern, NPM-Module mit npm zu installieren und in Deno auszuführen. Obwohl sich die NPM-Funktion derzeit in einer instabilen Phase befindet, können Entwickler diese Funktionalität dennoch erkunden.

Entwickler, die auf Deno 1.38 aktualisieren möchten, können den Befehl „deno upgrade“ verwenden. Anfänger, die an weiteren Details interessiert sind, können zur weiteren Verdeutlichung die Installationsanweisungen durchlesen.

Zu den zusätzlichen Funktionen in Deno 1.38 gehören die Deno.serve-API-Unterstützung für Unix-Sockets und schnellere JSX-Transformationen über String-Verkettung ohne Objektzuweisung. Das ist noch nicht alles – es bietet auch Unterstützung für RFC 8441 für das Bootstrapping von WebSockets mit HTTP/2.

Die Einführung der printfn-Funktionsanwendung Deno 1.38 folgt auf ihren Vorgänger Deno 1.37, der Ende September mit Jupyter-Notebook-Integration auf den Markt kam.

