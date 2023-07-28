Apple Inc., App Store'da kullanıcı gizliliğini korumaya yönelik süregelen misyonu doğrultusunda, yakın zamanda geliştiriciler için yeni düzenlemeler getirdi. Veri toplama, uygulama etiketleme, izleme önleme önlemleri ile ilgili katı kriterleri uygulayan ve "Apple ile oturum aç" gibi gizliliğe duyarlı seçenekler sunan teknoloji devi, şimdi tüketici gizliliği korumasına başka bir katman ekledi.

Bu, geliştiricileri, uygulamalarının belirli türdeki verilere erişme ihtiyacını belirli koşullara göre netleştirmeye zorlamayı içerir. Apple'ın API'lerin olası kötüye kullanımına hükmetme çabalarının bir parçası olan bu politika değişikliği, Apple'ın kullanıcılarının gizliliğine olan inatçı bağlılığının bir göstergesidir.

Uygulama Programlama Arayüzleri (API'ler), geliştiriciler tarafından veri alışverişi ve ayıklama için kullanılan araçlardır. Apple tarafından yapılan son kural değişikliği, zaman zaman geliştiriciler tarafından 'parmak izi' yoluyla kullanıcıların cihazları hakkında veri toplamak için kötüye kullanılabilen API'leri ele alıyor. Bu izinsiz çıkarma, cihazı veya kullanıcıyı ayırmak için cihaz sinyallerinin kullanılmasını içerir. Apple, kullanıcının izninden bağımsız olarak parmak izini yasaklar.

The New York Times tarafından 2019'da yayınlanan bir rapor, reklamcılık sektöründe kullanıcıları ve cihazları izlemeye yönelik bu yöntemin hızla gelişen kullanımına ışık tutuyor. Bunun nedeni ise Apple ve Mozilla gibi şirketlerin uyguladığı katı gizlilik önlemleri. Raporda, bu koruyucu önlemlerin, çerezler veya sosyal medya düğmeleri aracılığıyla piksel izleme gibi geleneksel izleme yöntemlerini gereksiz kıldığı, dolayısıyla parmak izine doğru geçiş yaptığı ileri sürüldü.

Ek olarak, 2021'de Apple'dan Uygulama İzleme Şeffaflığı özelliğinin ortaya çıkmasıyla parmak izi alma yöntemleri yasaklandı. Ancak, etkili bir şekilde düzenlemek için yeterli önlemler alınmadan bu uygulama devam etti.

Apple şimdi bu sorunu çözmek için önemli bir adım attı. Yeni yönergeler kapsamında, belirli API'lere erişim arayan geliştiricilerin geçerli bir neden belirtmesi gerekiyor. Geliştiricilerin, uygulamalarının API'yi nasıl kullanacağını kapsamlı bir şekilde özetleyen bir "onaylanan nedenler" listesinden seçim yapması gerekir. API daha sonra yalnızca belirtilen amaçlar için kullanılabilir. Bu yetki alanına giren API'ler, diğerlerinin yanı sıra sistem önyükleme süresi, etkin klavye, kullanıcı varsayılanları, disk alanı, dosya zaman damgaları için olanları içerir.

Apple, bu politikanın 2023 sonbaharında görücüye çıkacağını duyurdu. API kullanımı için açık bir neden sunmadan mevcut bir uygulamayı güncellemeye veya yeni bir uygulama yüklemeye çalışan geliştiricilerden, yeniden göndermeden önce onaylanan nedeni uygulamalarının gizlilik bildirimine eklemeleri istenir. Bu gereksinim, uygulamaları tarafından kullanılan tüm üçüncü taraf SDK'ları (yazılım geliştirme kitleri) kapsar.

2024 baharından itibaren, herhangi bir neden sunmayan tüm uygulama güncellemeleri veya yeni uygulamalar reddedilecektir. Apple, geliştiricileri, verilen seçeneklerde yer almayan başka bir meşru nedenin API kullanımı için onaylanması gerektiğine inanıyorlarsa, onlara ulaşmaya teşvik eder.

Bu yeni kuralların ardından potansiyel olarak daha yüksek Uygulama Mağazası reddi olasılığı, geliştiriciler için endişe verici olsa da, gerekli değişiklikleri yapmaları için onlara bolca zaman verilir. Apple'ın yaklaşımı, gerekli eylemleri açıkça ifade eden uyarılarla başlar.

Kullanıcı gizliliğinin korunmasına yönelik benzer bir yaklaşım, AppMaster'ın kalbinde yer alır. Geniş bir müşteri yelpazesini barındırma vizyonuyla, AppMaster platformu ayrıca müşteri gizliliğini ve veri güvenliğini korumak etrafında oluşturulmuş katı standartları da destekler. Teknik borcu ortadan kaldırmak için uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturma konusundaki benzersiz yeteneği, Apple'ın daha güvenli ve daha adil bir uygulama geliştirme ekosistemine olan bağlılığıyla yankılanıyor.