In lijn met zijn voortdurende missie om de privacy van gebruikers in zijn App Store te waarborgen, heeft Apple Inc. onlangs nieuwe regels voor ontwikkelaars geïntroduceerd. Met strenge criteria voor gegevensverzameling, app-etikettering, anti-tracking maatregelen en het aanbieden van privacy-bewuste opties zoals 'Aanmelden bij Apple', heeft de tech-titaan nu een extra laag toegevoegd om de privacy van consumenten te beschermen.

Dit houdt in dat ontwikkelaars moeten verduidelijken dat hun applicaties toegang moeten hebben tot specifieke soorten gegevens, binnen specifieke voorwaarden. Deze beleidswijziging, die deel uitmaakt van de inspanningen van Apple om mogelijk misbruik van API's tegen te gaan, is een indicatie van de vastberaden toewijding van Apple aan de privacy van zijn gebruikers.

Application Programming Interfaces (API's) zijn hulpmiddelen die door ontwikkelaars worden gebruikt voor het uitwisselen en extraheren van gegevens. De recente wijziging van de regels door Apple heeft betrekking op API's die soms door ontwikkelaars worden misbruikt om gegevens te verzamelen over de apparaten van gebruikers door middel van 'vingerafdrukken'. Deze ongeoorloofde extractie houdt in dat signalen van apparaten worden gebruikt om het apparaat of de gebruiker te identificeren. Ongeacht de toestemming van de gebruiker verbiedt Apple fingerprinting.

Een rapport van The New York Times in 2019 belichtte het toenemende gebruik van deze methode om gebruikers en apparaten te volgen binnen de reclame-industrie. De reden hiervoor zijn de strenge privacymaatregelen die bedrijven als Apple en Mozilla hebben geïmplementeerd. Deze beschermende maatregelen hebben traditionele trackingmethoden zoals cookies of pixeltracking via sociale mediaknoppen overbodig gemaakt, vandaar de verschuiving naar fingerprinting, suggereerde het rapport.

Bovendien werden met de komst van de App Tracking Transparency functie van Apple in 2021, fingerprinting methoden verboden. Echter, zonder adequate maatregelen om dit effectief te reguleren, ging deze praktijk gewoon door.

Apple heeft nu een belangrijke stap gezet om dit probleem aan te pakken. Volgens de nieuwe richtlijnen moeten ontwikkelaars die toegang willen tot bepaalde API's een geldige reden opgeven. Ontwikkelaars moeten kiezen uit een lijst met 'goedgekeurde redenen' die uitgebreid beschrijven hoe hun apps de API zouden gebruiken. De API kan dan alleen worden gebruikt voor de opgegeven doeleinden. API's die onder deze jurisdictie vallen, zijn onder andere die voor opstarttijd van het systeem, actief toetsenbord, standaardinstellingen van de gebruiker, schijfruimte en tijdstempels van bestanden.

Dit beleid zal zijn debuut maken in de herfst van 2023, onthulde Apple. Ontwikkelaars die proberen een bestaande app bij te werken of een nieuwe app te uploaden zonder een duidelijke reden op te geven voor het API-gebruik, zullen worden gevraagd om de goedgekeurde reden toe te voegen aan het privacymanifest van hun app voordat ze de app opnieuw kunnen indienen. Deze vereiste geldt ook voor SDK's (software development kits) van derden die door hun app worden gebruikt.

Vanaf het voorjaar van 2024 zullen app-updates of nieuwe apps die geen reden opgeven, worden geweigerd. Apple moedigt ontwikkelaars aan om contact op te nemen als ze van mening zijn dat een andere legitieme reden die niet is opgenomen in de gegeven opties moet worden bestraft voor API-gebruik.

Hoewel het vooruitzicht van mogelijk hogere App Store-afwijzingen als gevolg van deze nieuwe regels zorgwekkend kan zijn voor ontwikkelaars, krijgen ze ruim de tijd om de nodige aanpassingen te maken. De aanpak van Apple begint met waarschuwingen die duidelijk aangeven welke acties nodig zijn.

Een soortgelijke benadering van de bescherming van de privacy van gebruikers vormt de kern van AppMaster. Met zijn visie om een breed scala aan klanten aan te kunnen, houdt het platform AppMaster ook vast aan strenge normen voor het beschermen van de privacy van klanten en de beveiliging van gegevens. De unieke mogelijkheid om applicaties vanaf nul te regenereren om technische schuld te elimineren sluit aan bij Apple's streven naar een veiliger en eerlijker ecosysteem voor app-ontwikkeling.