苹果公司一直致力于在其应用程序商店（App Store）中保护用户隐私，最近，苹果公司针对开发者推出了新的规定。这家科技巨头在数据收集、应用程序标签、反跟踪措施等方面执行了严格的标准，并提供了 "用苹果登录 "等注重隐私的选项，现在又增加了一层消费者隐私保护措施。

这包括强制开发者说明其应用程序在特定条件下访问特定类型数据的必要性。这一政策修改是苹果公司努力控制 API 潜在滥用的一部分，表明了苹果公司对用户隐私的执着追求。

应用程序编程接口 (API) 是开发人员用来交换和提取数据的工具。开发者有时可能会滥用 API，以 "指纹识别 "的方式收集用户设备的数据。这种未经授权的提取涉及利用设备信号来识别设备或用户。无论用户是否同意，苹果公司都禁止指纹识别。

2019 年《纽约时报》的一篇报道揭示了这种追踪用户和设备的方法在广告业的蓬勃使用。究其原因，是苹果和 Mozilla 等公司实施了严格的隐私保护措施。报告指出，这些保护措施使得传统的跟踪方法（如通过社交媒体按钮进行的 Cookie 或像素跟踪）变得多余，因此出现了向指纹识别的转变。

此外，随着 2021 年苹果公司推出应用程序跟踪透明功能，指纹识别方法也被禁止。然而，由于没有足够的措施对其进行有效监管，这种做法仍在继续。

现在，苹果公司已经采取了重要措施来解决这一问题。根据新指令，寻求访问某些 API 的开发者必须说明正当理由。开发者必须从 "批准理由 "列表中进行选择，该列表全面概述了他们的应用程序将如何使用 API。然后，API 只能用于所述目的。属于这一管辖范围的 API 包括系统启动时间、活动键盘、用户默认设置、磁盘空间、文件时间戳等。

苹果公司宣布，这项政策将于 2023 年秋季正式实施。开发者在更新现有应用或上传新应用时，如果没有提供明确的 API 使用理由，将被提示在其应用的隐私清单中添加已批准的理由，然后才能重新提交。这一要求也适用于其应用程序使用的任何第三方 SDK（软件开发工具包）。

从 2024 年春季开始，任何未能提供理由的应用更新或新应用都将被拒绝。如果开发者认为有其他未包含在给定选项中的合法理由应该对 API 的使用进行处罚，苹果公司鼓励开发者与苹果公司联系。

虽然这些新规则可能会提高 App Store 的拒绝率，这可能会让开发者感到担忧，但他们有充足的时间进行必要的修改。苹果公司的做法首先是发出警告，明确说明需要采取的行动。

类似的用户隐私保护方法也是AppMaster 的核心。AppMaster 平台的愿景是满足广大客户的需求，同时也坚持以保护客户隐私和数据安全为核心的严格标准。其从头开始重新生成应用程序以消除技术债务的独特功能与苹果公司致力于建立更安全、更公平的应用程序开发生态系统的理念不谋而合。