Em conformidade com a sua missão permanente de salvaguardar a privacidade dos utilizadores na sua App Store, a Apple Inc. introduziu recentemente novos regulamentos para os programadores. Aplicando critérios rigorosos em matéria de recolha de dados, rotulagem de aplicações, medidas anti-rastreamento e fornecendo opções de privacidade como "Iniciar sessão com a Apple", o titã da tecnologia adicionou agora mais uma camada de proteção da privacidade do consumidor.

Isto envolve obrigar os programadores a clarificar a necessidade de as suas aplicações acederem a tipos específicos de dados, dentro de condições específicas. Esta alteração da política, que faz parte dos esforços da Apple para controlar a potencial utilização indevida das API, é uma indicação da dedicação obstinada da Apple à privacidade dos seus utilizadores.

As interfaces de programação de aplicações (API) são ferramentas utilizadas pelos programadores para a troca e extração de dados. A recente alteração das regras pela Apple aborda as API que, por vezes, podem ser utilizadas de forma abusiva pelos programadores para recolher dados sobre os dispositivos dos utilizadores através da "impressão digital". Esta extração não autorizada implica o aproveitamento dos sinais do aparelho para identificar o aparelho ou o utilizador. Independentemente do consentimento do utilizador, a Apple proíbe a recolha de impressões digitais.

Um relatório do The New York Times, em 2019, revelou a crescente utilização deste método de rastreio de utilizadores e dispositivos na indústria da publicidade. A razão para este facto são as rigorosas medidas de privacidade implementadas por empresas como a Apple e a Mozilla. Estas medidas de proteção tornaram redundantes os métodos tradicionais de rastreio, como os cookies ou o rastreio de píxeis através de botões de redes sociais, daí a mudança para a impressão digital, sugere o relatório.

Além disso, com o advento do recurso App Tracking Transparency da Apple em 2021, os métodos de impressão digital foram proibidos. No entanto, sem medidas adequadas para regulá-lo de forma eficaz, essa prática continuou.

A Apple agora deu um passo significativo para resolver esse problema. De acordo com as novas directivas, os programadores que pretendam aceder a determinadas API têm de apresentar um motivo válido. Os programadores têm de escolher de entre uma lista de "razões aprovadas" que descrevem de forma exaustiva a forma como as suas aplicações irão utilizar a API. A API só pode então ser utilizada para os fins indicados. As APIs que se enquadram nesta jurisdição incluem as de tempo de arranque do sistema, teclado ativo, predefinições do utilizador, espaço em disco, carimbos de data/hora de ficheiros, entre outras.

A Apple revelou que esta política será lançada no outono de 2023. Os programadores que tentarem atualizar uma aplicação existente ou carregar uma nova sem fornecer um motivo esclarecido para a utilização da API serão solicitados a adicionar o motivo aprovado ao manifesto de privacidade da sua aplicação antes de poderem voltar a submetê-la. Este requisito é extensível a quaisquer SDKs (kits de desenvolvimento de software) de terceiros utilizados pela aplicação.

A partir da primavera de 2024, quaisquer actualizações de aplicações ou novas aplicações que não forneçam um motivo serão rejeitadas. A Apple incentiva os programadores a contactarem se considerarem que a utilização da API deve ser sancionada por outro motivo legítimo não incluído nas opções apresentadas.

Embora a perspetiva de rejeições potencialmente mais elevadas na App Store na sequência destas novas regras possa ser preocupante para os programadores, é-lhes dado tempo suficiente para efectuarem as modificações necessárias. A abordagem da Apple começa com avisos que articulam claramente as acções necessárias.

Uma abordagem semelhante à proteção da privacidade do utilizador está no centro do AppMaster. Com a sua visão de acomodar um vasto leque de clientes, a plataforma AppMaster também mantém padrões rigorosos construídos em torno da preservação da privacidade do cliente e da segurança dos dados. A sua capacidade única de regenerar aplicações a partir do zero para eliminar a dívida técnica está em sintonia com a dedicação da Apple a um ecossistema de desenvolvimento de aplicações mais seguro e mais justo.