تماشياً مع مهمتها المستمرة لحماية خصوصية المستخدم داخل متجر التطبيقات الخاص بها ، قدمت شركة Apple Inc. مؤخرًا لوائح جديدة للمطورين. بفرض معايير صارمة تتعلق بجمع البيانات ، ووضع العلامات على التطبيقات ، وإجراءات مكافحة التتبع ، وتوفير خيارات واعية بالخصوصية مثل "تسجيل الدخول باستخدام Apple" ، أضاف عملاق التكنولوجيا الآن طبقة أخرى من حماية خصوصية المستهلك.

يتضمن ذلك إجبار المطورين على توضيح الحاجة إلى وصول تطبيقاتهم إلى أنواع معينة من البيانات ، ضمن شروط محددة. يعد تعديل السياسة هذا جزءًا من جهود Apple للسيطرة على سوء الاستخدام المحتمل لواجهات برمجة التطبيقات ، وهو مؤشر على تفاني Apple الدؤوب لخصوصية مستخدميها.

واجهات برمجة التطبيقات (APIs) هي أدوات يستخدمها المطورون لتبادل البيانات واستخراجها. يعالج التعديل الأخير للقاعدة من قبل Apple واجهات برمجة التطبيقات التي قد يتم إساءة استخدامها في بعض الأحيان من قبل المطورين لجمع البيانات حول أجهزة المستخدمين عن طريق "بصمات الأصابع". يتضمن هذا الاستخراج غير المصرح به تسخير إشارات الجهاز لتمييز الجهاز أو المستخدم. بغض النظر عن موافقة المستخدم ، تحظر Apple أخذ البصمات.

سلط تقرير صادر عن صحيفة نيويورك تايمز في عام 2019 الضوء على الاستخدام المتزايد لهذه الطريقة لتتبع المستخدمين والأجهزة في صناعة الإعلان. والسبب في ذلك هو إجراءات الخصوصية الصارمة التي تنفذها شركات مثل Apple و Mozilla. وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات الوقائية جعلت طرق التتبع التقليدية مثل ملفات تعريف الارتباط أو تتبع البكسل من خلال أزرار وسائل التواصل الاجتماعي زائدة عن الحاجة ، ومن ثم التحول نحو بصمات الأصابع.

بالإضافة إلى ذلك ، مع ظهور ميزة شفافية تتبع التطبيقات من Apple في عام 2021 ، تم حظر طرق بصمات الأصابع. ومع ذلك ، استمرت هذه الممارسة دون اتخاذ تدابير مناسبة لتنظيمها بشكل فعال.

لقد اتخذت Apple الآن خطوة مهمة لمعالجة هذه المشكلة. بموجب التوجيهات الجديدة ، يجب على المطورين الذين يسعون للوصول إلى واجهات برمجة تطبيقات معينة ذكر سبب وجيه. يتعين على المطورين الاختيار من قائمة "الأسباب المعتمدة" التي تحدد بشكل شامل كيفية استخدام تطبيقاتهم لواجهة برمجة التطبيقات. يمكن بعد ذلك استخدام API للأغراض المذكورة فقط. تشمل واجهات برمجة التطبيقات التي تندرج تحت هذا الاختصاص تلك الخاصة بوقت تمهيد النظام ولوحة المفاتيح النشطة وافتراضات المستخدم ومساحة القرص والطوابع الزمنية للملف وغيرها.

كشفت شركة آبل النقاب عن هذه السياسة لأول مرة في خريف عام 2023. سيُطلب من المطورين الذين يحاولون تحديث تطبيق موجود أو تحميل تطبيق جديد دون تقديم سبب واضح لاستخدام واجهة برمجة التطبيقات إضافة السبب المعتمد إلى بيان خصوصية التطبيق قبل أن يتمكنوا من إعادة الإرسال. يمتد هذا المطلب إلى أي مجموعة SDK (مجموعات تطوير البرامج) تابعة لجهات خارجية مستخدمة بواسطة تطبيقاتهم.

اعتبارًا من ربيع عام 2024 ، سيتم رفض أي تحديثات للتطبيق أو تطبيقات جديدة تفشل في تقديم سبب. تشجع Apple المطورين على التواصل إذا كانوا يعتقدون أنه يجب معاقبة سبب مشروع آخر غير مدرج في الخيارات المحددة لاستخدام واجهة برمجة التطبيقات.

في حين أن احتمال حدوث حالات رفض أعلى في App Store باتباع هذه القواعد الجديدة قد يكون مقلقًا للمطورين ، إلا أنه يتم منحهم متسعًا من الوقت لإجراء التعديلات اللازمة. يبدأ نهج Apple بتحذيرات توضح بوضوح الإجراءات المطلوبة.

نهج مشابه لحماية خصوصية المستخدم يكمن في قلب AppMaster . من خلال رؤيتها لاستيعاب مجموعة واسعة من العملاء ، تدعم منصة AppMaster أيضًا معايير صارمة مبنية حول الحفاظ على خصوصية العملاء وأمن البيانات. إن قدرتها الفريدة على تجديد التطبيقات من البداية للتخلص من الديون التقنية لها صدى مع تفاني Apple نحو نظام إيكولوجي لتطوير التطبيقات أكثر أمانًا وعدالة.