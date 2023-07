Zgodnie z trwającą misją ochrony prywatności użytkowników w App Store, Apple Inc. wprowadziło niedawno nowe regulacje dla deweloperów. Egzekwując rygorystyczne kryteria dotyczące gromadzenia danych, etykietowania aplikacji, środków zapobiegających śledzeniu i zapewniając opcje świadome prywatności, takie jak "Zaloguj się za pomocą Apple", tytan technologii dodał teraz kolejną warstwę ochrony prywatności konsumentów.

Obejmuje to zmuszanie programistów do wyjaśnienia potrzeby dostępu ich aplikacji do określonych rodzajów danych, mieszczących się w określonych warunkach. Ta modyfikacja polityki, będąca częścią wysiłków Apple zmierzających do opanowania potencjalnego niewłaściwego wykorzystania interfejsów API, jest oznaką nieustępliwego zaangażowania Apple w ochronę prywatności użytkowników.

Interfejsy programowania aplikacji (API) to narzędzia wykorzystywane przez programistów do wymiany i ekstrakcji danych. Niedawna zmiana zasad wprowadzona przez Apple dotyczy interfejsów API, które czasami mogą być nadużywane przez programistów do gromadzenia danych o urządzeniach użytkowników za pomocą "odcisków palców". Ta nieautoryzowana ekstrakcja polega na wykorzystaniu sygnałów urządzenia w celu wyodrębnienia urządzenia lub użytkownika. Niezależnie od zgody użytkownika, Apple zabrania pobierania odcisków palców.

Raport The New York Times z 2019 r. rzucił światło na rosnące wykorzystanie tej metody śledzenia użytkowników i urządzeń w branży reklamowej. Powodem tego są rygorystyczne środki ochrony prywatności wdrożone przez firmy takie jak Apple i Mozilla. Te środki ochronne sprawiły, że tradycyjne metody śledzenia, takie jak pliki cookie lub śledzenie pikseli za pośrednictwem przycisków mediów społecznościowych, stały się zbędne, stąd przesunięcie w kierunku odcisków palców, sugeruje raport.

Ponadto, wraz z pojawieniem się funkcji App Tracking Transparency firmy Apple w 2021 r., metody pobierania odcisków palców zostały zakazane. Jednak bez odpowiednich środków, aby skutecznie je regulować, praktyka ta była kontynuowana.

Apple podjął teraz znaczący krok w celu rozwiązania tej kwestii. Zgodnie z nowymi dyrektywami deweloperzy ubiegający się o dostęp do niektórych interfejsów API muszą podać ważny powód. Deweloperzy są zobowiązani do wyboru z listy "zatwierdzonych powodów", które kompleksowo określają, w jaki sposób ich aplikacje będą korzystać z API. Interfejs API może być następnie wykorzystywany wyłącznie do określonych celów. Interfejsy API, które podlegają tej jurysdykcji, obejmują między innymi czas uruchamiania systemu, aktywną klawiaturę, domyślne ustawienia użytkownika, miejsce na dysku, znaczniki czasu plików.

Polityka ta zadebiutuje jesienią 2023 roku, ujawniło Apple. Deweloperzy próbujący zaktualizować istniejącą aplikację lub przesłać nową bez podania wyjaśnionego powodu korzystania z API zostaną poproszeni o dodanie zatwierdzonego powodu do manifestu prywatności swojej aplikacji, zanim będą mogli ponownie przesłać. Wymóg ten rozciąga się na wszelkie zestawy SDK (zestawy do tworzenia oprogramowania) innych firm używane przez ich aplikację.

Począwszy od wiosny 2024 r., wszelkie aktualizacje aplikacji lub nowe aplikacje, które nie podadzą powodu, zostaną odrzucone. Apple zachęca deweloperów do kontaktu, jeśli uważają, że inny uzasadniony powód nieuwzględniony w podanych opcjach powinien zostać ukarany za korzystanie z API.

Chociaż perspektywa potencjalnie wyższych odrzuceń w App Store po wprowadzeniu nowych zasad może być niepokojąca dla deweloperów, mają oni wystarczająco dużo czasu na wprowadzenie niezbędnych modyfikacji. Podejście Apple zaczyna się od ostrzeżeń, które jasno określają niezbędne działania.

Podobne podejście do ochrony prywatności użytkowników leży u podstaw AppMaster. Dzięki swojej wizji dostosowania się do szerokiego grona klientów, platforma AppMaster przestrzega również rygorystycznych standardów opartych na ochronie prywatności i bezpieczeństwa danych klientów. Jej wyjątkowa zdolność do regeneracji aplikacji od podstaw w celu wyeliminowania długu technicznego współgra z zaangażowaniem Apple na rzecz bezpieczniejszego i bardziej sprawiedliwego ekosystemu tworzenia aplikacji.