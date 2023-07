Cùng với sứ mệnh liên tục bảo vệ quyền riêng tư của người dùng trong App Store, Apple Inc. gần đây đã đưa ra các quy định mới cho các nhà phát triển. Thực thi các tiêu chí nghiêm ngặt liên quan đến thu thập dữ liệu, gắn nhãn ứng dụng, các biện pháp chống theo dõi và cung cấp các tùy chọn có ý thức về quyền riêng tư như 'Đăng nhập bằng Apple', gã khổng lồ công nghệ hiện đã bổ sung thêm một lớp bảo vệ quyền riêng tư của người tiêu dùng.

Điều này liên quan đến việc thuyết phục các nhà phát triển làm rõ nhu cầu ứng dụng của họ truy cập các loại dữ liệu cụ thể, trong các điều kiện cụ thể. Việc sửa đổi chính sách này, một phần trong nỗ lực của Apple nhằm kiểm soát khả năng lạm dụng API, là một dấu hiệu cho thấy sự cam kết bền bỉ của Apple đối với quyền riêng tư của người dùng.

Giao diện lập trình ứng dụng (API) là công cụ được các nhà phát triển tận dụng để trao đổi và trích xuất dữ liệu. Bản sửa đổi quy tắc gần đây của Apple đề cập đến các API đôi khi có thể bị các nhà phát triển lạm dụng để thu thập dữ liệu về thiết bị của người dùng bằng cách 'lấy dấu vân tay'. Việc khai thác trái phép này liên quan đến việc khai thác tín hiệu thiết bị để loại bỏ thiết bị hoặc người dùng. Bất kể sự đồng ý của người dùng, Apple cấm lấy dấu vân tay.

Một báo cáo của The New York Times vào năm 2019 đã làm sáng tỏ việc sử dụng phương pháp theo dõi người dùng và thiết bị này đang phát triển mạnh mẽ trong ngành quảng cáo. Lý do cho điều này là các biện pháp bảo mật nghiêm ngặt được thực hiện bởi các công ty như Apple và Mozilla. Các biện pháp bảo vệ này đã làm cho các phương pháp theo dõi truyền thống như cookie hoặc theo dõi pixel thông qua các nút mạng xã hội trở nên dư thừa, do đó chuyển sang lấy dấu vân tay, báo cáo đề xuất.

Ngoài ra, với sự ra đời của tính năng Minh bạch theo dõi ứng dụng từ Apple vào năm 2021, các phương pháp lấy dấu vân tay đã bị cấm. Tuy nhiên, do không có biện pháp thích hợp để điều chỉnh một cách hiệu quả nên tình trạng này vẫn tiếp diễn.

Apple hiện đã thực hiện một bước quan trọng để giải quyết vấn đề này. Theo chỉ thị mới, các nhà phát triển muốn truy cập vào một số API nhất định phải nêu lý do hợp lệ. Các nhà phát triển được yêu cầu chọn từ danh sách "các lý do được phê duyệt" trong đó phác thảo toàn diện cách ứng dụng của họ sẽ sử dụng API. API sau đó chỉ có thể được sử dụng cho các mục đích đã nêu. Các API thuộc thẩm quyền này bao gồm các API dành cho thời gian khởi động hệ thống, bàn phím đang hoạt động, giá trị mặc định của người dùng, dung lượng ổ đĩa, dấu thời gian của tệp, v.v.

Chính sách này sẽ ra mắt vào mùa thu năm 2023, Apple tiết lộ. Các nhà phát triển cố gắng cập nhật ứng dụng hiện có hoặc tải ứng dụng mới lên mà không cung cấp lý do rõ ràng về việc sử dụng API sẽ được nhắc thêm lý do đã được phê duyệt vào bảng kê khai quyền riêng tư của ứng dụng trước khi họ có thể gửi lại. Yêu cầu này áp dụng cho mọi SDK (bộ công cụ phát triển phần mềm) của bên thứ ba mà ứng dụng của họ sử dụng.

Bắt đầu từ mùa xuân năm 2024, mọi bản cập nhật ứng dụng hoặc ứng dụng mới không cung cấp được lý do sẽ bị từ chối. Apple khuyến khích các nhà phát triển liên hệ nếu họ tin rằng một lý do chính đáng khác không có trong các tùy chọn đã cho sẽ bị xử phạt đối với việc sử dụng API.

Mặc dù khả năng bị App Store từ chối cao hơn theo các quy tắc mới này có thể gây lo lắng cho các nhà phát triển, nhưng họ vẫn có nhiều thời gian để thực hiện các sửa đổi cần thiết. Cách tiếp cận của Apple bắt đầu bằng những cảnh báo nêu rõ các hành động cần thiết.

Một cách tiếp cận tương tự để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng nằm ở trung tâm của AppMaster . Với tầm nhìn đáp ứng nhiều loại khách hàng, nền tảng của AppMaster cũng duy trì các tiêu chuẩn nghiêm ngặt được xây dựng xung quanh việc bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của khách hàng. Khả năng độc đáo của nó để tạo lại các ứng dụng từ đầu để loại bỏ nợ kỹ thuật cộng hưởng với sự cống hiến của Apple hướng tới một hệ sinh thái phát triển ứng dụng an toàn hơn và công bằng hơn.