In linea con la sua costante missione di salvaguardare la privacy degli utenti all'interno del suo App Store, Apple Inc. ha recentemente introdotto nuove regole per gli sviluppatori. Applicando criteri rigorosi per quanto riguarda la raccolta dei dati, l'etichettatura delle app, le misure anti-tracciamento e fornendo opzioni attente alla privacy come "Accedi con Apple", il colosso tecnologico ha ora aggiunto un ulteriore livello di protezione della privacy dei consumatori.

Si tratta di obbligare gli sviluppatori a chiarire la necessità che le loro applicazioni accedano a determinati tipi di dati, nell'ambito di specifiche condizioni. Questa modifica della politica, che fa parte degli sforzi di Apple per contenere il potenziale uso improprio delle API, è un'indicazione dell'ostinata dedizione di Apple alla privacy dei suoi utenti.

Le interfacce di programmazione delle applicazioni (API) sono strumenti utilizzati dagli sviluppatori per lo scambio e l'estrazione di dati. La recente modifica delle regole da parte di Apple riguarda le API che, a volte, possono essere abusate dagli sviluppatori per raccogliere dati sui dispositivi degli utenti attraverso il "fingerprinting". Questa estrazione non autorizzata comporta lo sfruttamento dei segnali del dispositivo per individuare il dispositivo o l'utente. Indipendentemente dal consenso dell'utente, Apple vieta il fingerprinting.

Un rapporto del New York Times del 2019 ha fatto luce sull'uso crescente di questo metodo di tracciamento degli utenti e dei dispositivi nell'industria pubblicitaria. Il motivo è da ricercare nelle rigorose misure di tutela della privacy implementate da aziende come Apple e Mozilla. Queste misure di protezione hanno reso superflui i metodi di tracciamento tradizionali come i cookie o il pixel tracking attraverso i pulsanti dei social media, da cui lo spostamento verso il fingerprinting, suggerisce il rapporto.

Inoltre, con l'avvento della funzione App Tracking Transparency di Apple nel 2021, i metodi di fingerprinting sono stati vietati. Tuttavia, in assenza di misure adeguate per regolamentarli efficacemente, questa pratica è continuata.

Ora Apple ha compiuto un passo significativo per affrontare la questione. In base alle nuove direttive, gli sviluppatori che desiderano accedere a determinate API devono indicare un motivo valido. Gli sviluppatori devono scegliere da un elenco di "motivi approvati" che descrivono in modo esauriente come le loro applicazioni utilizzerebbero l'API. L'API può quindi essere utilizzata solo per gli scopi indicati. Le API che rientrano in questa giurisdizione includono quelle per il tempo di avvio del sistema, la tastiera attiva, le impostazioni predefinite dell'utente, lo spazio su disco, i timestamp dei file, tra le altre.

Questa politica farà il suo debutto nell'autunno del 2023, ha rivelato Apple. Agli sviluppatori che tentano di aggiornare un'app esistente o di caricarne una nuova senza aver fornito un motivo chiaro per l'utilizzo dell'API, verrà richiesto di aggiungere il motivo approvato al privacy manifest della loro app prima di poterla ripresentare. Questo requisito si estende a qualsiasi SDK (kit di sviluppo software) di terze parti utilizzato dall'app.

A partire dalla primavera del 2024, tutti gli aggiornamenti o le nuove app che non forniranno una motivazione saranno rifiutati. Apple incoraggia gli sviluppatori a contattare le aziende se ritengono che un altro motivo legittimo non incluso nelle opzioni fornite debba essere sanzionato per l'utilizzo delle API.

Sebbene la prospettiva di un potenziale aumento dei rifiuti dell'App Store in seguito a queste nuove regole possa essere preoccupante per gli sviluppatori, viene dato loro tutto il tempo necessario per apportare le modifiche necessarie. L'approccio di Apple inizia con avvertimenti che illustrano chiaramente le azioni necessarie.

