Yüksek Kullanılabilirlik (HA), bir sistemin minimum kesinti veya kesinti ile sürekli olarak çalışabilmesi ve amaçlanan hizmeti sunabilmesi yeteneğini ifade eder. Ölçeklenebilirlik bağlamında HA, veri ve hizmetlere tutarlı, güvenilir erişim sağlamak için yazılım uygulamalarına güvenen ve aynı zamanda artan sayıda kullanıcı ve kaynağı barındıran işletmeler ve kuruluşlar için kritik bir gereksinim haline gelir. HA'ya ulaşmak tipik olarak ileri teknoloji ve etkili tasarım ilkelerinin uygulanmasının yanı sıra sistem bileşenlerinin ve kaynaklarının düzenli izlenmesi ve proaktif yönetimini içerir.

Uygulama talepleri arttıkça, HA'ların sağlanması, işletmelerin müşteri memnuniyetini sürdürmesi ve gelir kaybını önlemesi açısından hayati önem taşıyor. ITIC tarafından yapılan bir ankete göre işletmelerin %98'i, tek bir saatlik kesintinin kuruluşlarına 100.000 ABD dolarından fazlaya mal olacağını, %81'i ise maliyetin 300.000 ABD dolarını aşacağını bildirdi. Ölçeklenebilirlik göz önüne alındığında, diğer stratejilerin yanı sıra yedeklilik, hata toleransı, otomatik yük devretme ve yük dengelemeyi içeren HA'ya kapsamlı bir yaklaşım benimsemek hayati önem taşımaktadır.

Artıklık, arıza durumunda yedekleme sağlamak için kritik bileşenlerin veya verilerin çoğaltılması uygulamasıdır. Örneğin, farklı coğrafi konumlara birden fazla arka uç hizmeti örneğinin dağıtılması, küresel kullanıcılar için hizmet kullanılabilirliğini koruyarak bölgesel kesinti riskini azaltabilir. Bu yaklaşım yalnızca yüksek kullanılabilirlik sağlamakla kalmaz, aynı zamanda kullanıcılara coğrafi olarak daha yakın örneklerden hizmet vererek gecikmeyi de azaltır.

Hata toleransı, bir veya daha fazla bileşen arızalandığında sistemin düzgün çalışmaya devam etme yeteneğini ifade eder. Bileşenlerin bağımsız olarak arızaları tanımlayıp onarabildiği kendi kendini iyileştirme yeteneklerine sahip uygulamalar tasarlayarak sistemler, öngörülemeyen sorunlar karşısında bile bütünlüklerini koruyabilir ve hizmet sağlamaya devam edebilir.

Otomatik yük devretme, birincil kaynak arızalandığında işlemleri alternatif bileşenlere yönlendirme işlemini içerir. Örneğin, veritabanı veya uygulama sunucusu düzeyinde yük devretme mekanizmaları uygulanarak, birincil kaynağın kullanılamaz hale gelmesi durumunda, yüksek kullanılabilirliği sürdürmek için kullanıcı isteklerinin otomatik olarak bir yedek sunucuya yönlendirilmesini sağlar.

Yük dengeleme, iş yüklerini birden fazla bilgi işlem kaynağı arasında eşit olarak dağıtmak, tek bir sunucunun aşırı yük altında kalmamasını ve sistemin optimum performansı sürdürmesini sağlamak için kullanılan bir tekniktir. Bu, yük dengeleyiciler gibi donanım tabanlı çözümler aracılığıyla gerçekleştirilebilir veya yazılım tabanlı denetleyiciler veya ters proxy'ler kullanılarak sistem mimarisinin bir parçası olarak entegre edilebilir. Etkili yük dengeleme, darboğaz potansiyelini sınırlandırarak ve kaynak açlığını önleyerek HA'yı artırabilir.

AppMaster no-code platform, ölçeklenebilirlik ve yüksek kullanılabilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanmış olup, işletmelerin minimum kesinti süresiyle hızlı bir şekilde performanslı, güvenilir uygulamalar oluşturabilmesini ve dağıtabilmesini sağlar. Arka uç uygulamaları için Go (golang), web uygulamaları için Vue3 ve mobil uygulamalar için Android için Kotlin ve Jetpack Compose/iOS için SwiftUI kombinasyonunu kullanan AppMaster tarafından oluşturulan uygulamalar, kurumsal ve yüksek yüklü kullanım durumları için yüksek kullanılabilirlik sağlayabilir. Ek olarak, AppMaster sunucu odaklı yaklaşımı, yeni sürümlerin App Store ve Play Market'e yeniden gönderilmesine gerek kalmadan mobil uygulamalarda kesintisiz güncelleme yapılmasına olanak tanır; böylece HA'yı daha da geliştirir ve kullanıcılar için potansiyel kesinti süresini azaltır.

AppMaster platformu aynı zamanda sunucu endpoints için otomatik olarak havalı belgeler oluşturma ve veritabanı şeması geçiş komut dosyaları gibi güçlü özellikler sunarak kuruluşların yaşam döngüleri boyunca sistemlerini korumalarını ve yönetmelerini kolaylaştırır. Platformun planlarda yapılan her değişiklikte sıfırdan uygulama oluşturma yeteneği, aksi takdirde gelecekte istikrar veya performans sorunlarına yol açabilecek teknik borç birikimini önleyerek HA'yı daha da destekler.

AppMaster, oluşturulan uygulamaları şirket içinde barındırarak, işletmelerin kendi dağıtımları üzerinde kontrol sahibi olmalarını ve özel gereksinimlerine göre en yüksek düzeyde kullanılabilirlik sağlamalarını destekler. AppMaster güçlü no-code platformu ve yüksek kullanılabilirliğe yönelik kapsamlı desteği sayesinde, her boyuttaki işletme, sürekli gelişen ihtiyaçlarına ayak uyduran, ölçeklenebilir ve yüksek düzeyde kullanılabilir yazılım çözümleri oluşturabilir.