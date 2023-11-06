Высокая доступность (HA) означает способность системы непрерывно работать и предоставлять запланированные услуги с минимальным временем простоя или сбоями. В контексте масштабируемости высокая доступность становится важнейшим требованием для предприятий и организаций, которые полагаются на свои программные приложения для обеспечения последовательного и надежного доступа к данным и услугам, одновременно обслуживая растущее число пользователей и ресурсов. Достижение высокой доступности обычно предполагает внедрение передовых технологий и эффективных принципов проектирования в сочетании с регулярным мониторингом и упреждающим управлением системными компонентами и ресурсами.

По мере роста требований к приложениям обеспечение высокой доступности становится решающим фактором для предприятий, позволяющим поддерживать удовлетворенность клиентов и предотвращать потерю доходов. Согласно опросу ITIC, 98% предприятий сообщили, что один час простоя обойдется их организации более чем в 100 000 долларов, а 81% заявили, что затраты превысят 300 000 долларов. При рассмотрении вопроса о масштабируемости крайне важно использовать комплексный подход к обеспечению высокой доступности, включающий, среди прочего, избыточность, отказоустойчивость, автоматическое переключение при сбое и балансировку нагрузки.

Избыточность — это практика дублирования критически важных компонентов или данных для обеспечения резервного копирования в случае сбоя. Например, развертывание нескольких экземпляров серверных служб в разных географических точках может снизить риск региональных сбоев, поддерживая доступность услуг для пользователей по всему миру. Такой подход не только обеспечивает высокую доступность, но и снижает задержки за счет обслуживания пользователей из географически более близких экземпляров.

Отказоустойчивость означает способность системы продолжать правильно функционировать при выходе из строя одного или нескольких компонентов. Разрабатывая приложения с возможностями самовосстановления, где компоненты могут самостоятельно выявлять и восстанавливаться после сбоев, системы могут сохранять свою целостность и продолжать предоставлять услуги даже перед лицом непредсказуемых проблем.

Автоматизированное переключение при отказе включает в себя процесс перенаправления операций на альтернативные компоненты при сбое основного ресурса. Например, механизмы аварийного переключения могут быть реализованы на уровне базы данных или сервера приложений, гарантируя, что в случае недоступности основного ресурса запросы пользователей автоматически перенаправляются на резервный сервер для поддержания высокой доступности.

Балансировка нагрузки — это метод, используемый для равномерного распределения рабочих нагрузок между несколькими вычислительными ресурсами, гарантируя, что ни один сервер не будет перегружен, а система поддерживает оптимальную производительность. Этого можно достичь с помощью аппаратных решений, таких как балансировщики нагрузки, или интегрировать их как часть системной архитектуры с помощью программных контроллеров или обратных прокси-серверов. Эффективная балансировка нагрузки может повысить высокую доступность, ограничивая вероятность возникновения узких мест и предотвращая нехватку ресурсов.

Платформа AppMaster no-code разработана с учетом масштабируемости и высокой доступности, что позволяет предприятиям быстро создавать и развертывать производительные и надежные приложения с минимальным временем простоя. Используя комбинацию Go (golang) для серверных приложений, Vue3 для веб-приложений, а также Kotlin и Jetpack Compose для Android/ SwiftUI для iOS для мобильных приложений, приложения, созданные AppMaster, могут обеспечить высокую доступность для корпоративных сценариев и сценариев использования с высокой нагрузкой. Кроме того, серверный подход AppMaster позволяет плавно обновлять мобильные приложения без повторной отправки новых версий в App Store и Play Market, что еще больше повышает доступность и сокращает потенциальное время простоя для пользователей.

Платформа AppMaster также предлагает мощные функции, такие как автоматическое создание документации Swagger для endpoints сервера и сценариев миграции схемы базы данных, что упрощает организациям обслуживание и управление своими системами на протяжении всего их жизненного цикла. Способность платформы создавать приложения с нуля при каждом изменении чертежей дополнительно поддерживает высокую доступность, предотвращая накопление технического долга, который в противном случае мог бы привести к будущим проблемам со стабильностью или производительностью.

Размещая созданные приложения локально, AppMaster помогает предприятиям сохранять контроль над их развертыванием и обеспечивать высочайший уровень доступности в соответствии с их конкретными требованиями. Благодаря мощной платформе AppMaster no-code и широкой поддержке высокой доступности компании любого размера могут создавать масштабируемые и высокодоступные программные решения, которые идут в ногу с их постоянно развивающимися потребностями.