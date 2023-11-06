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Высокая доступность (HA)

06, нояб. 2023

Высокая доступность (HA) означает способность системы непрерывно работать и предоставлять запланированные услуги с минимальным временем простоя или сбоями. В контексте масштабируемости высокая доступность становится важнейшим требованием для предприятий и организаций, которые полагаются на свои программные приложения для обеспечения последовательного и надежного доступа к данным и услугам, одновременно обслуживая растущее число пользователей и ресурсов. Достижение высокой доступности обычно предполагает внедрение передовых технологий и эффективных принципов проектирования в сочетании с регулярным мониторингом и упреждающим управлением системными компонентами и ресурсами.

По мере роста требований к приложениям обеспечение высокой доступности становится решающим фактором для предприятий, позволяющим поддерживать удовлетворенность клиентов и предотвращать потерю доходов. Согласно опросу ITIC, 98% предприятий сообщили, что один час простоя обойдется их организации более чем в 100 000 долларов, а 81% заявили, что затраты превысят 300 000 долларов. При рассмотрении вопроса о масштабируемости крайне важно использовать комплексный подход к обеспечению высокой доступности, включающий, среди прочего, избыточность, отказоустойчивость, автоматическое переключение при сбое и балансировку нагрузки.

Избыточность — это практика дублирования критически важных компонентов или данных для обеспечения резервного копирования в случае сбоя. Например, развертывание нескольких экземпляров серверных служб в разных географических точках может снизить риск региональных сбоев, поддерживая доступность услуг для пользователей по всему миру. Такой подход не только обеспечивает высокую доступность, но и снижает задержки за счет обслуживания пользователей из географически более близких экземпляров.

Отказоустойчивость означает способность системы продолжать правильно функционировать при выходе из строя одного или нескольких компонентов. Разрабатывая приложения с возможностями самовосстановления, где компоненты могут самостоятельно выявлять и восстанавливаться после сбоев, системы могут сохранять свою целостность и продолжать предоставлять услуги даже перед лицом непредсказуемых проблем.

Автоматизированное переключение при отказе включает в себя процесс перенаправления операций на альтернативные компоненты при сбое основного ресурса. Например, механизмы аварийного переключения могут быть реализованы на уровне базы данных или сервера приложений, гарантируя, что в случае недоступности основного ресурса запросы пользователей автоматически перенаправляются на резервный сервер для поддержания высокой доступности.

Балансировка нагрузки — это метод, используемый для равномерного распределения рабочих нагрузок между несколькими вычислительными ресурсами, гарантируя, что ни один сервер не будет перегружен, а система поддерживает оптимальную производительность. Этого можно достичь с помощью аппаратных решений, таких как балансировщики нагрузки, или интегрировать их как часть системной архитектуры с помощью программных контроллеров или обратных прокси-серверов. Эффективная балансировка нагрузки может повысить высокую доступность, ограничивая вероятность возникновения узких мест и предотвращая нехватку ресурсов.

Платформа AppMaster no-code разработана с учетом масштабируемости и высокой доступности, что позволяет предприятиям быстро создавать и развертывать производительные и надежные приложения с минимальным временем простоя. Используя комбинацию Go (golang) для серверных приложений, Vue3 для веб-приложений, а также Kotlin и Jetpack Compose для Android/ SwiftUI для iOS для мобильных приложений, приложения, созданные AppMaster, могут обеспечить высокую доступность для корпоративных сценариев и сценариев использования с высокой нагрузкой. Кроме того, серверный подход AppMaster позволяет плавно обновлять мобильные приложения без повторной отправки новых версий в App Store и Play Market, что еще больше повышает доступность и сокращает потенциальное время простоя для пользователей.

Платформа AppMaster также предлагает мощные функции, такие как автоматическое создание документации Swagger для endpoints сервера и сценариев миграции схемы базы данных, что упрощает организациям обслуживание и управление своими системами на протяжении всего их жизненного цикла. Способность платформы создавать приложения с нуля при каждом изменении чертежей дополнительно поддерживает высокую доступность, предотвращая накопление технического долга, который в противном случае мог бы привести к будущим проблемам со стабильностью или производительностью.

Размещая созданные приложения локально, AppMaster помогает предприятиям сохранять контроль над их развертыванием и обеспечивать высочайший уровень доступности в соответствии с их конкретными требованиями. Благодаря мощной платформе AppMaster no-code и широкой поддержке высокой доступности компании любого размера могут создавать масштабируемые и высокодоступные программные решения, которые идут в ногу с их постоянно развивающимися потребностями.

Изучите больше терминов:
Вертикальное масштабирование Время отклика масштабируемости Горизонтальное масштабирование Государственная архитектура Кластер Консультация по масштабируемости Конфигурации масштабируемости Масштабируемость Моделирование масштабируемости Оптимизация производительности План масштабируемости Проблемы масштабируемости Рекомендации по масштабированию Сертификация масштабируемости Стратегия масштабирования Экосистема масштабируемости

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