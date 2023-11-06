يشير التوفر العالي (HA) إلى قدرة النظام على العمل بشكل مستمر وتقديم الخدمة المقصودة بأقل قدر من التوقف أو الانقطاع. في سياق قابلية التوسع، يصبح HA مطلبًا بالغ الأهمية للشركات والمؤسسات التي تعتمد على تطبيقاتها البرمجية لتوفير وصول ثابت وموثوق إلى البيانات والخدمات، مع استيعاب عدد متزايد من المستخدمين والموارد. يتضمن تحقيق HA عادةً تنفيذ التكنولوجيا المتقدمة ومبادئ التصميم الفعالة، إلى جانب المراقبة المنتظمة والإدارة الاستباقية لمكونات النظام وموارده.

ومع تزايد طلبات التطبيقات، يصبح ضمان HA أمرًا بالغ الأهمية للشركات للحفاظ على رضا العملاء ومنع خسارة الإيرادات. وفقًا لاستطلاع أجرته ITIC، أفاد 98% من الشركات أن ساعة واحدة من التوقف ستكلف مؤسساتهم أكثر من 100000 دولار، وذكر 81% أن التكلفة ستتجاوز 300000 دولار. عند النظر في قابلية التوسع، من الضروري اتباع نهج شامل تجاه HA يتضمن التكرار، والتسامح مع الأخطاء، وتجاوز الفشل التلقائي، وموازنة التحميل، من بين إستراتيجيات أخرى.

التكرار هو ممارسة تكرار المكونات أو البيانات المهمة لتوفير نسخة احتياطية في حالة الفشل. على سبيل المثال، يمكن لنشر مثيلات متعددة من الخدمات الخلفية عبر مواقع جغرافية مختلفة أن يخفف من مخاطر انقطاع الخدمة على المستوى الإقليمي، ويحافظ على توفر الخدمة للمستخدمين العالميين. لا يضمن هذا النهج التوفر العالي فحسب، بل يقلل أيضًا من زمن الوصول من خلال خدمة المستخدمين من مثيلات أقرب جغرافيًا.

يشير التسامح مع الخطأ إلى قدرة النظام على الاستمرار في العمل بشكل صحيح عند فشل مكون واحد أو أكثر. ومن خلال تصميم التطبيقات ذات قدرات الإصلاح الذاتي - حيث يمكن للمكونات التعرف على الأخطاء والتعافي منها بشكل مستقل - يمكن للأنظمة الحفاظ على سلامتها ومواصلة تقديم الخدمة، حتى في مواجهة المشكلات غير المتوقعة.

يتضمن تجاوز الفشل التلقائي عملية إعادة توجيه العمليات إلى مكونات بديلة عند فشل المورد الأساسي. على سبيل المثال، يمكن تنفيذ آليات تجاوز الفشل على مستوى قاعدة البيانات أو خادم التطبيق، مما يضمن أنه في حالة عدم توفر المورد الأساسي، تتم إعادة توجيه طلبات المستخدم تلقائيًا إلى خادم نسخ احتياطي للحفاظ على التوفر العالي.

موازنة التحميل هي تقنية تستخدم لتوزيع أحمال العمل بالتساوي عبر موارد حوسبة متعددة، مما يضمن عدم إرهاق أي خادم واحد والحفاظ على الأداء الأمثل. ويمكن تحقيق ذلك من خلال الحلول القائمة على الأجهزة، مثل موازنات التحميل، أو يمكن دمجها كجزء من بنية النظام باستخدام وحدات التحكم القائمة على البرامج أو الوكلاء العكسيين. يمكن أن تعمل موازنة التحميل الفعالة على تعزيز HA عن طريق الحد من احتمالات حدوث اختناقات ومنع تجويع الموارد.

تم تصميم النظام الأساسي AppMaster no-code مع وضع قابلية التوسع والتوافر العالي في الاعتبار، مما يضمن قدرة الشركات على بناء ونشر تطبيقات عالية الأداء وموثوقة بسرعة مع الحد الأدنى من وقت التوقف عن العمل. من خلال استخدام مزيج من Go (golang) لتطبيقات الواجهة الخلفية، وVue3 لتطبيقات الويب، وKotlin و Jetpack Compose لنظام Android/ SwiftUI لنظام التشغيل iOS لتطبيقات الهاتف المحمول، يمكن للتطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster توفير توفر عالي لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وعالية التحميل. بالإضافة إلى ذلك، يسمح نهج AppMaster القائم على الخادم بإجراء تحديثات سلسة لتطبيقات الهاتف المحمول دون إعادة إرسال الإصدارات الجديدة إلى App Store وPlay Market - مما يعزز HA ويقلل وقت التوقف المحتمل للمستخدمين.

توفر منصة AppMaster أيضًا ميزات قوية مثل الإنشاء التلقائي لوثائق التفاخر endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، مما يسهل على المؤسسات صيانة أنظمتها وإدارتها طوال دورة حياتها. إن قدرة النظام الأساسي على إنشاء تطبيقات من الصفر عند كل تغيير في المخططات تدعم بشكل أكبر HA من خلال منع تراكم الديون الفنية، والتي قد تؤدي بخلاف ذلك إلى مشاكل في الاستقرار أو الأداء في المستقبل.

من خلال استضافة التطبيقات التي تم إنشاؤها محليًا، يدعم AppMaster الشركات في الحفاظ على التحكم في نشرها وضمان أعلى مستويات التوفر، وفقًا لمتطلباتها المحددة. بفضل منصة AppMaster القوية no-code والدعم الشامل للتوفر العالي، يمكن للشركات من جميع الأحجام إنشاء حلول برمجية قابلة للتطوير ومتاحة للغاية تواكب احتياجاتها المتطورة باستمرار.