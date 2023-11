L'alta disponibilità (HA) si riferisce alla capacità di un sistema di funzionare continuamente e fornire il servizio previsto con tempi di inattività o interruzioni minimi. Nel contesto della scalabilità, l'HA diventa un requisito fondamentale per le aziende e le organizzazioni che fanno affidamento sulle proprie applicazioni software per fornire un accesso coerente e affidabile a dati e servizi, accogliendo al contempo un numero crescente di utenti e risorse. Il raggiungimento dell'HA implica in genere l'implementazione di tecnologie avanzate e principi di progettazione efficaci, abbinati al monitoraggio regolare e alla gestione proattiva dei componenti e delle risorse del sistema.

Con l'aumento delle richieste applicative, garantire l'HA diventa fondamentale per le aziende per mantenere la soddisfazione dei clienti e prevenire perdite di entrate. Secondo un sondaggio condotto da ITIC, il 98% delle aziende ha riferito che una singola ora di inattività costerebbe alla propria organizzazione oltre $ 100.000 e l'81% ha dichiarato che il costo supererebbe i $ 300.000. Quando si considera la scalabilità, è fondamentale adottare un approccio completo all'HA che includa, tra le altre strategie, ridondanza, tolleranza agli errori, failover automatizzato e bilanciamento del carico.

La ridondanza è la pratica di duplicare componenti o dati critici per fornire backup in caso di guasto. Ad esempio, l'implementazione di più istanze di servizi backend in diverse posizioni geografiche può mitigare il rischio di interruzioni regionali, mantenendo la disponibilità del servizio per gli utenti globali. Questo approccio non solo garantisce un'elevata disponibilità, ma riduce anche la latenza servendo gli utenti da istanze geograficamente più vicine.

La tolleranza ai guasti si riferisce alla capacità del sistema di continuare a funzionare correttamente quando uno o più componenti si guastano. Progettando applicazioni con capacità di autoriparazione, in cui i componenti possono identificare e ripristinare autonomamente i guasti, i sistemi possono mantenere la propria integrità e continuare a fornire servizi, anche di fronte a problemi imprevedibili.

Il failover automatizzato implica il processo di reindirizzamento delle operazioni a componenti alternativi quando una risorsa primaria fallisce. Ad esempio, è possibile implementare meccanismi di failover a livello di database o server applicativo, garantendo che, nel caso in cui una risorsa primaria non sia disponibile, le richieste degli utenti vengano automaticamente reindirizzate a un server di backup per mantenere un'elevata disponibilità.

Il bilanciamento del carico è una tecnica utilizzata per distribuire i carichi di lavoro in modo uniforme su più risorse di elaborazione, garantendo che nessun singolo server venga sopraffatto e che il sistema mantenga prestazioni ottimali. Ciò può essere ottenuto tramite soluzioni basate su hardware, come i bilanciatori di carico, oppure può essere integrato come parte dell'architettura del sistema utilizzando controller basati su software o proxy inversi. Un efficace bilanciamento del carico può migliorare l'HA limitando il rischio di colli di bottiglia e prevenendo la carenza di risorse.

La piattaforma no-code AppMaster è progettata pensando alla scalabilità e all'elevata disponibilità, garantendo che le aziende possano creare e distribuire rapidamente applicazioni affidabili e performanti con tempi di inattività minimi. Utilizzando una combinazione di Go (golang) per le applicazioni backend, Vue3 per le applicazioni web e Kotlin e Jetpack Compose per Android/ SwiftUI per iOS per le applicazioni mobili, le applicazioni generate da AppMaster possono fornire elevata disponibilità per casi d'uso aziendali e con carico elevato. Inoltre, l'approccio basato su server di AppMaster consente aggiornamenti continui alle applicazioni mobili senza inviare nuovamente le nuove versioni all'App Store e al Play Market, migliorando ulteriormente l'HA e riducendo i potenziali tempi di inattività per gli utenti.

La piattaforma AppMaster offre inoltre potenti funzionalità come la generazione automatica di documentazione spavalda per endpoints server e script di migrazione dello schema del database, semplificando per le organizzazioni la manutenzione e la gestione dei propri sistemi durante tutto il loro ciclo di vita. La capacità della piattaforma di generare applicazioni da zero dopo ogni modifica ai progetti supporta ulteriormente l'HA prevenendo l'accumulo di debito tecnico, che potrebbe altrimenti portare a futuri problemi di stabilità o prestazioni.

Ospitando le applicazioni generate in sede, AppMaster supporta le aziende nel mantenere il controllo sulla propria implementazione e garantire i massimi livelli di disponibilità, in base ai loro requisiti specifici. Con la potente piattaforma no-code di AppMaster e l'ampio supporto per l'alta disponibilità, le aziende di tutte le dimensioni possono creare soluzioni software scalabili e altamente disponibili che tengono il passo con le loro esigenze in continua evoluzione.