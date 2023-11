Wysoka dostępność (HA) odnosi się do zdolności systemu do ciągłego działania i świadczenia zamierzonych usług przy minimalnych przestojach lub zakłóceniach. W kontekście skalowalności HA staje się kluczowym wymogiem dla firm i organizacji, których aplikacje zapewniają spójny, niezawodny dostęp do danych i usług, przy jednoczesnej obsłudze rosnącej liczby użytkowników i zasobów. Osiągnięcie HA zazwyczaj wiąże się z wdrożeniem zaawansowanej technologii i skutecznych zasad projektowania, w połączeniu z regularnym monitorowaniem i proaktywnym zarządzaniem komponentami i zasobami systemu.

W miarę wzrostu wymagań aplikacji zapewnienie wysokiej dostępności aplikacji staje się dla firm kluczowe w celu utrzymania zadowolenia klientów i zapobiegania utracie przychodów. Według ankiety przeprowadzonej przez ITIC 98% firm stwierdziło, że jedna godzina przestoju będzie kosztować ich organizację ponad 100 000 dolarów, a 81% stwierdziło, że koszt przekroczy 300 000 dolarów. Rozważając skalowalność, istotne jest przyjęcie kompleksowego podejścia do wysokiej dostępności, które obejmuje między innymi redundancję, odporność na awarie, automatyczne przełączanie awaryjne i równoważenie obciążenia.

Nadmiarowość to praktyka polegająca na duplikowaniu kluczowych komponentów lub danych w celu zapewnienia kopii zapasowej w przypadku awarii. Na przykład wdrożenie wielu wystąpień usług backendu w różnych lokalizacjach geograficznych może zmniejszyć ryzyko regionalnych przestojów, utrzymując dostępność usług dla użytkowników globalnych. Takie podejście nie tylko zapewnia wysoką dostępność, ale także zmniejsza opóźnienia, obsługując użytkowników z bliższych geograficznie instancji.

Tolerancja na uszkodzenia odnosi się do zdolności systemu do dalszego prawidłowego działania w przypadku awarii jednego lub większej liczby komponentów. Projektując aplikacje z funkcjami samonaprawy – w których komponenty mogą samodzielnie identyfikować błędy i naprawiać je – systemy mogą zachować swoją integralność i kontynuować świadczenie usług nawet w obliczu nieprzewidywalnych problemów.

Automatyczne przełączanie awaryjne obejmuje proces przekierowywania operacji do alternatywnych komponentów w przypadku awarii zasobu podstawowego. Na przykład na poziomie bazy danych lub serwera aplikacji można wdrożyć mechanizmy przełączania awaryjnego, które zapewniają, że w przypadku niedostępności zasobu podstawowego żądania użytkowników zostaną automatycznie przekierowane do serwera zapasowego w celu utrzymania wysokiej dostępności.

Równoważenie obciążenia to technika stosowana do równomiernego rozłożenia obciążenia na wiele zasobów obliczeniowych, zapewniająca, że ​​żaden pojedynczy serwer nie zostanie przeciążony, a system utrzyma optymalną wydajność. Można to osiągnąć za pomocą rozwiązań sprzętowych, takich jak moduły równoważenia obciążenia, lub można je zintegrować jako część architektury systemu za pomocą kontrolerów programowych lub odwrotnych serwerów proxy. Skuteczne równoważenie obciążenia może poprawić HA, ograniczając potencjalne wąskie gardła i zapobiegając niedoborom zasobów.

Platformę AppMaster no-code zaprojektowano z myślą o skalowalności i wysokiej dostępności, dzięki czemu firmy mogą szybko tworzyć i wdrażać wydajne, niezawodne aplikacje przy minimalnych przestojach. Dzięki kombinacji Go (golang) dla aplikacji backendowych, Vue3 dla aplikacji internetowych oraz Kotlin i Jetpack Compose dla Androida/ SwiftUI dla iOS dla aplikacji mobilnych, aplikacje generowane przez AppMaster mogą zapewnić wysoką dostępność dla przedsiębiorstw i zastosowań wymagających dużego obciążenia. Ponadto podejście AppMaster oparte na serwerze pozwala na bezproblemowe aktualizowanie aplikacji mobilnych bez konieczności ponownego przesyłania nowych wersji do App Store i Play Market, co dodatkowo poprawia HA i skraca potencjalne przestoje dla użytkowników.

Platforma AppMaster oferuje również zaawansowane funkcje, takie jak automatyczne generowanie dokumentacji Swagger dla endpoints serwera i skrypty migracji schematu bazy danych, ułatwiając organizacjom konserwację i zarządzanie systemami przez cały cykl ich życia. Zdolność platformy do generowania aplikacji od zera po każdej zmianie planów dodatkowo wspiera HA, zapobiegając gromadzeniu się długu technicznego, który w przeciwnym razie mógłby prowadzić do przyszłych problemów ze stabilnością lub wydajnością.

Hostując wygenerowane aplikacje lokalnie, AppMaster wspiera firmy w utrzymaniu kontroli nad ich wdrażaniem i zapewnieniu najwyższego poziomu dostępności, zgodnie z ich specyficznymi wymaganiami. Dzięki potężnej platformie AppMaster no-code i szerokiemu wsparciu wysokiej dostępności firmy każdej wielkości mogą tworzyć skalowalne i wysoce dostępne rozwiązania programowe, które dotrzymują kroku ich stale zmieniającym się potrzebom.